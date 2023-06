Weah è della Juventus: al Lille 12 milioni, nei prossimi giorni visite e firma

Accordo totale e operazione definita tra Juventus e Lille: Timothy Weah lascia la Ligue 1 e diventa un nuovo giocatore bianconero.

L'accordo, dopo l'accelerazione degli scorsi giorni, è totale: Timothy Weah è un nuovo giocatore della Juventus, che ha definito nei minimi dettagli l'operazione con il Lille.

Il figlio di George costerà alla Vecchia Signora circa 12 milioni. E nei prossimi giorni arriverà a Torino per svolgere le visite mediche e firmare un contratto quinquennale.

Un innesto duttile che, in tono originario, sarà chiamato a prendere il posto di Juan Cuadrado. Il colombiano, infatti, non rientra più nei piani di Madama e saluterà il capoluogo piemontese in concomitanza con la scadenza naturale del legame lavorativo.

Weah è finito nel mirino della Juve da mesi, con gli osservatori ad analizzare minuziosamente i progressi proposti dal diretto interessato in Ligue 1. Apprezzamenti sfociati in un'offensiva rapida chiamata a bruciare la concorrenza.

Il resto è opera del diretto interessato che, una volta compreso che il suo futuro si sarebbe potuto tingere di bianconero, ha premuto fortemente affinché l'operazione potesse andare in porto. Accontentato.