Calciomercato Juventus: Mandzukic ed Emre Can via a gennaio?

Esclusi dalla lista Uefa Champions League, Mandzukic ed Emre Can potrebbero salutare la Juventus nel mercato di gennaio.

E ora con Mario Mandzukic ed Emre Can cosa succederà? Se lo chiedono i tifosi della . E, probabilmente, lo stesso quesito se lo pongono i diretti interessati. La doppia esclusione dalla fase a gironi della UEFA Champions League ha fatto decisamente rumore. Non tanto sul fronte croato, in quanto il 33enne attaccante di Slavonski Brod era perfettamente consapevole che sarebbe stato escluso. Decisione, sul suo conto, presa principalmente a fronte delle proposte declinate nell'ultima finestra di mercato.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Viceversa, invece, dal 25enne centrocampista tedesco questa bocciatura - e non potrebbe essere altrimenti - non è stata presa nei migliore dei modi. Impegnato attualmente con la Nazionale, l'ex non avrebbe gradito le modalità dell'esclusione. Nel dettaglio: troppe chiacchiere di mercato e, forse, qualcosina in più. I ben informati, infatti, parlano di una trattativa impostata nelle battute conclusive tra Juventus e , saltata solamente per volontà del giocatore.

L'articolo prosegue qui sotto

Altre squadre

Occhi puntati sulla finestra invernale, sebbene in questo momento non rappresenti indubitabilmente la priorità. Detto ciò, la sfrutterà questi mesi per cercare di trovare una destinazione a Mandzukic, legato alla Signora da un contratto da circa 5 milioni netti a stagione fino al 2021. Le potenziali sirene cinesi non sembrerebbero scaldare l'ex , più propenso a rimanere nei maggiori campionati europei. Il tutto, però, con i suoi tempi. Da qui i motivi del doppio no rifilato a e .

Parallelamente, bisognerà monitorare anche i movimenti attorno a Emre Can, che comunque per la Signora non rappresenta un problema. Ma guai a dare qualcosa per scontato, soprattutto se si parla di giocatore ferito nell'orgoglio.