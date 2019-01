Calciomercato Juventus: Caceres 'tris' se parte Benatia

La Juventus ha bloccato Martin Caceres qualora partisse Benatia: oltre all'uruguagio, sondati anche Ivanovic e Skrtel.

Mossa a sorpresa da parte della Juventus. Visti i dubbi sul futuro di Medhi Benatia, i bianconeri si cautelano e bloccano Martin Caceres: per l'uruguagio, in uscita dalla Lazio, sarebbe il terzo ritorno sotto la Mole.

Con DAZN vedi oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

I campioni d'Italia nelle ultime ore sono entrati nell'ordine delle idee di lasciar partire il numero 4 bianconero, sempre più allettato dalle sirene del Qatar. Una prospettiva che, ovviamente, ha portato i dirigenti della Continassa a valutare una serie di piste: dal sondaggio per Branislav Ivanovic dello Zenit di San Pietroburgo a Martin Skrtel del Fenerbahce.

Profili d'esperienza, che però vengono considerati dal ds Fabio Paratici due piani non prioritari. Categoria a cui appartiene Bruno Alves, incedibile però per il Parma.

Nella testa della Juventus, infatti, la traccia del momento porta a Caceres, in bianconero dal 2009 al 2010, e poi dal 2012 al 2016. Un jolly prezioso per la difesa, giunto a 31 primavere, che in bianconero ha lasciato un ottimo ricordo.

Da qui, annusando una nitida occasione di mercato, l'idea targata Madama. Che, non volendo investire cifre importanti per un'alternativa, ha individuato nel sudamericano il nome giusto al momento giusto. Ancora qualche ora di riflessione, dopodiché l'ennesimo approdo de "El Pelado" nel capoluogo piemontese potrebbe diventare realtà. Incredibilmente.