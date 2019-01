Calciomercato Juventus: Benatia spinge per la cessione

Gli agenti di Medhi Benatia hanno ribadito alla Juventus la ferma intenzione di andare via a gennaio, sullo sfondo l'offerta dell'Al Duhail.

Nuovo contatto in giornata tra i dirigenti della Juventus e Medhi Benatia. L'entourage del 31enne centrale marocchino spinge per la cessione, forte dell'offerta ricevuta nelle ultime ore dai qatarioti dell'Al Duhail. Una posizione, quella intrapresa dal numero 4 bianconero, che potrebbe portare la Signora ad aprire a una partenza fin qui mai concretamente presa in esame.

I segnali, infatti, vanno in tal senso. Nonostante nella giornata di ieri, nell'incontro avvenuto a Palazzo Parigi tra gli agenti dell'ex Bayern Monaco e Fabio Paratici, la società bianconera abbia manifestato tutto l'interesse di arrivare a giugno. Per poi, successivamente, valutare attentamente la posizione del diretto interessato. Il quale, tuttavia, preme affinché la separazione diventi immediata.

Autore in stagione di 6 presenze, Benatia già in estate aveva preso seriamente in considerazione l'opportunità di salutare la Mole. Qualche contatto con l'Olympique Marsiglia, una chiacchierata esplorativa con il Milan.

Ora, però, ecco l'offerta irrinunciabile dal Qatar. Una proposta che porterebbe circa 10 milioni nelle casse della Juventus, la quale virerebbe immediatamente su un rimpiazzo in prestito. Insomma, alla Continassa sono scattati i ragionamenti di rito. La volontà consisterebbe nell'andare avanti con Benatia fino al termine della stagione, ma il protagonista preferirebbe cambiare aria subito. Chi la spunterà?