Cagliari-Lecce dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Cagliari sfida il Lecce nella 32ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CAGLIARI-LECCE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 12 luglio 2020

12 luglio 2020 Orario: 19.30

19.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Cagliari di Walter Zenga sfida in casa il Lecce di Fabio Liverani nella 32ª giornata di . I rossoblù puntano a un piazzamento nella parte sinistra della classifica e sono attualmente undicesimi con 40 punti, frutto di 10 vittorie, 10 pareggi e 11 sconfitte, mentre i salentini, quartultimi a quota 28 punti, hanno collezionato finora 28 punti, con un cammino di 7 vittorie, 7 pareggi e 17 k.o., e lottano per non retrocedere.

Gli 8 precedenti in Serie A fra le due squadre giocati in casa dei sardi premiano i rossoblù con 5 successi, 2 pareggi e una sola sconfitta. L'unica affermazione giallorossa è arrivata nel confronto più recente, che si disputò allo Stadio Sant'Elia il 26 febbraio 2012 con reti di Muriel e Bertolacci per i pugliesi, e di Joaquín Larrivey per gli isolani.

La squadra di Zenga ha ottenuto una vittoria, 2 pareggi, fra cui quello nell'ultima gara contro la Fiorentina, e una sconfitta nelle precedenti 4 gare disputate, mentre la vittoria interna sulla Lazio ha interrotto una serie negativa di 6 sconfitte consecutive per i giallorossi.

Il brasiliano João Pedro è il miglior marcatore del Cagliari con un bottino di 17 reti realizzate, il cagliaritano Marco Mancosu è invece il giocatore più prolifico dei salentini con 11 centri stagionali, di cui 8 arrivati su calcio di rigore.

Oltre al numero 8, giallorosso, nella squadra pugliese sono presenti altri 6 ex: Diego Farias, Panagiotis Tachtsidis, Alessandro Deiola, i portieri Gabriel e Mauro Vigorito e il difensore Luca Rossettini, attualmente infortunato. È un ex rossoblù, inoltre, anche lo stesso tecnico del Lecce Fabio Liverani, che da calciatore ha militato nella Primavera del Cagliari. In questa pagina tutte le informazioni su Cagliari-Lecce: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CAGLIARI-LECCE

Cagliari-Lecce si disputerà la sera di domenica 12 luglio 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico della Sardegna Arena di Cagliari. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 18ª in Serie A fra le due formazioni, è previsto per le ore 19.30.

Sarà Sky a trasmettere in diretta tv la sfida Cagliari-Lecce. La partita andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

La gara Cagliari-Lecce sarà inoltre visibile anche in diretta . Per gli abbonati Sky sarà possibile seguirla sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio personal computer o notebook, mendiante Sky Go.

Tutti gli altri potranno vederla sugli stessi dispositivi comprando uno dei pacchetti offerti su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione del meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, incluse le partite della Serie A.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal offrirà ai suoi lettori anche la possibilità di seguire Cagliari-Lecce in diretta testuale. Collegandovi sul sito avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, dal calcio d'inizio al fischio finale, per non perdervi goal, eventi e azioni salienti della sfida della Sardegna Arena.

Zenga ritrova Carboni dopo il turno di squalifica: il giovane difensore potrebbe giocare da centrale sinistro nella linea a tre con Walukiewicz e Pisacane, quest'ultimo favorito sul giocatore estone. Lykogiannis, visto il probabile nuovo forfait per problemi fisici di Luca Pellegrini, dovrebbe agire nel tradizionale ruolo di esterno sinistro, con Mattiello in vantaggio a destra su Birsa e in mezzo Nandez, Nainggolan e Rog. Davanti il consueto tandem composto da Simeone e João Pedro. Fra i pali Alessio Cragno.

Liverani potrebbe puntare sull'ex Farias nel ruolo di finto nove. Il brasiliano è in vantaggio su Babacar. Alle sue spalle potrebbero agire l'altro ex, Mancosu, in coppia con Falco, quest'ultimo favorito su Saponara. In cabina di regia Tachtsidis, anche lui ex rossoblù, con Petriccione e Barak come mezzali. In difesa, davanti a Gabriel, Donati e Calderoni agiranno da terzini, mentre Paz, visti gli infortuni di Rossettini e Meccariello, dovrebbe affiancare al centro capitan Lucioni. Ancora indisponibile anche Lapadula.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Pisacane, Carboni; Mattiello, Nandez, Nainggolan, Rog, Lykogiannis; Simeone, João Pedro.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Barak; Falco, Mancosu; Farias.