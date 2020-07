Cagliari-Lecce, le formazioni ufficiali: Ionita titolare, Babacar c'è

Nel Cagliari spazio per Lykogiannis e Klavan, fuori Pisacane: panchina anche per Pereiro. Nel Lecce dentro Falco e Saponara, fuori Majer.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Lykogiannis, Klavan; Mattiello, Nandez, Nainggolan, Rog, Ionita; Simeone, Joao Pedro.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Calderoni; Mancosu, Petriccione, Barak; Falco, Saponara; Babacar.

Il ha raggiunto i 40 punti ed è praticamente salvo, ma vuole comunque ottenere più vittorie possibili per fiducia e classifica: di fronte un che ha bisogno di un successo per continuare a lottare nella zona caldissima della graduatoria di .

Altre squadre

Nel Cagliari conferma per Simeone e Joao Pedro in attacco, con Mattiello e Ionita esterni d'attacco: out Pellegrini. In mezzo ci sono Nandez e Rog insieme a Nainggolan, con Walukiewicz, Lykogiannis e Klavan davanti a Cragno. Fuori il giovane Carboni, alla pari di Faragò.

Il Lecce risponde con Falco e Babacar in avanti, con Saponara sulla trequarti insieme al numero dieci. A centrocampo spazio per Petriccione e Barak con Mancosu, Gabriel giocherà in porta. Donati e Calderoni sulle fasce, Paz e Lucioni i centrali. Panchina per Majer e Farias.