Burak Ince, il gioiello turco già nel mirino dei più grandi club europei

Il talento dell'Altinordu ha solo 17 anni, ma gioca in prima squadra dal 2019. Liverpool e Manchester City stanno monitorando i suoi progressi.

Magari non sarà conosciuto nel mondo come Galatasaray, Besiktas o Fenerbahçe, ma l'Altinordu, squadra di seconda divisione turca, sta giocando un ruolo importante nel panorama locale. Il motto del club si traduce come "buona persona, buon cittadino, buon giocatore": e l'ambizione in effetti è quella di produrre calciatori ben istruiti e di talento attraverso le proprie giovanili.

Negli ultimi anni, sia Cengiz Under che Caglar Soyuncu hanno iniziato il proprio percorso calcistico con il club di Izmir. Da allora sono diventati figure chiave della nazionale turca e giocatori di qualità nei maggiori campionati europei.

La produzione di gioielli dell'Altinordu non mostra segni di rallentamento. Ravil Tagir, centrale di 18 anni, è già un nazionale Under 21 turco e ha una manciata di presenze in Super Lig alle spalle dopo essere passato all'Istanbul Basaksehir nell'estate del 2020, mentre il 19enne attaccante Enis Destan dovrebbe andarsene quest'estate dopo aver segnato 14 goal in tutte le competizioni nella scorsa stagione.

Il gioiello più brillante, però, è probabilmente il centrocampista diciassettenne Burak Ince, che ha già attirato l'interesse di molti dei migliori club europei grazie alla sua abilità con la palla tra i piedi. Si tratta del giocatore più giovane a giocare e segnare nella seconda divisione turca, sempre all'età di 15 anni. Nelle ultime due stagioni si è conquistato il posto da titolare nella prima squadra dell'Altinordu.

Nel 2019/20 ha collezionato 24 presenze e messo a segno due goal. Nella scorsa stagione, invece, ha realizzato sei reti in 30 partite in tutte le competizioni. Prestazioni che hanno consentito a Ince di debuttare nell'Under 21 della Turchia, anche se il suo sviluppo non è una sorpresa per chi lo ha visto crescere.

"Ince ha un futuro molto brillante davanti a sé - ha detto l'allenatore dell'Altinordu, Huseyin Eroglu - Seguo il suo sviluppo fin dagli anni delle giovanili. L'idea del club è quella di dare in prestito alcuni dei nostri giovani in modo che possano giocare di più. Fin dal primo giorno, però, era chiaro che Burak Ince aveva un talento eccezionale. Volevo che rimanesse con noi".

Nonostante possa giocare anche in profondità, Ince è più a suo agio quando gioca come numero 10, con dribbling e assist che compensano la sua mancanza di esperienza. Possiede anche un'eccellente abilità sui calci piazzati, con un piede sinistro raffinato potenzialmente sempre pericoloso al limite dell'area avversaria.

"Giocavamo contro l'Ankaragucu in amichevole prima dell'inizio della stagione - ha ricordato Eroglu - Abbiamo avuto una punizione a favore nel secondo tempo e tutti i giocatori esperti si sono radunati intorno alla palla per calciare. Ma volevo che lo battesse Ince, perché lo seguo da tanto tempo e conosco i suoi punti di forza. Lui ha calciato quella punizione e ha segnato. In quella partita, gli ho fatto capire che è un giocatore di talento e ha il mio pieno sostegno: è cruciale nel processo di sviluppo di un giocatore".

Nel calcio turco sono passati parecchi trequartisti mancini negli ultimi tempi: da Gheorge Hagi al brasiliano Alex de Souza, e non sorprende che Ince venga paragonato a quei giocatori. È stato accostato anche a David Silva, per la rapidità di ingresso in area di rigore, abilità probabilmente prese dal suo idolo calcistico, Lionel Messi.

"I miei più grandi punti di forza, secondo me, sono tiro e dribbling - ha detto in un'intervista mentre giocava con l'Under 19 turca - Vorrei giocare regolarmente con l'Altinordu e poi andare in Europa. Mi piacciono la Bundesliga, la Liga e la Premier League. Un giorno sogno di giocare nel Barcellona".

Il Barça stesso è senza dubbio a conoscenza del talento di Ince, anche se non è mai stato accostato a lui. Lo stesso non si può dire di club come Liverpool, Bayern e Manchester City, tutti interessati al giovane talento turco, allo stesso modo - si dice - di Siviglia, Bayer Leverkusen e Galatasaray.

Nel frattempo Ince, alto solo 178cm, sta cercando di migliorare la propria fisicità senza abbassare il livello delle sue prestazioni all'Altinordu. Se ci riuscirà, uno dei club più importanti del calcio turco, anche se poco reclamizzato, sarà riuscito a produrre un altro potenziale campione.