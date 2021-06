Xavi Simons: il ragazzo prodigio del PSG sarà in grado di essere all'altezza dell'hype?

Il 18enne ha un enorme seguito sui social media grazie al suo periodo al Barcellona e ha mosso i primi passi in prima squadra.

All'indomani della vittoria di misura per 1-0 del Paris Saint-Germain sul Caen nella Coppa di Francia a febbraio, la maggior parte delle discussioni ha riguardato un problema importante. Nonostante la partita arrivasse solo una settimana prima dell'incontro tra il PSG e il Barcellona per gli ottavi di Champions League, Mauricio Pochettino aveva scelto di schierare Neymar contro un'avversaria di serie inferiore, solo per vedere il giocatore più costoso del mondo subire un infortunio che lo avrebbe escluso dal big match.

Il fatto che la maggior parte dell'attenzione sia caduta su un ex del Barcellona significava che una giornata importante per un altro ex attaccante blaugrana sarebbe stata trascurata. A soli 17 anni, Xavi Simons è subentrato dalla panchina per gli ultimi 12 minuti allo Stade Michel d'Ornano, facendo il suo debutto tra i professionisti.

Dato che Simons ha prodotto poco nel suo cameo, di base nessuno ci avrebbe fatto caso. Ma non tutti i calciatori di 17 anni hanno ben oltre tre milioni di follower su Instagram. Jude Bellingham, per esempio, ne ha solo 880.000. La notizia del debutto di Simons si è presto diffusa, il che significa che entro 24 ore dalla partita sono stati scritti articoli in quantità, alla pari di quelli scritti per Neymar.

Da quando i video di Simons intento a fare il giocoliere col pallone all'età di nove anni sono diventati virali quasi un decennio fa, ha dovuto affrontare l'intensa aspettativa che deriva dall'essere un bambino prodigio.

"Ricordo ancora una partita contro il Belgio" ha ricordato Peter van der Veen, allenatore di Simons per l'Olanda Under 15, parlando con Goal e DAZN a marzo. "La gente voleva davvero vedere Xavi. Dopo la partita, 300 bambini stavano aspettando davanti all'autobus della squadra. Xavi aveva bisogno di sicurezza per superare la folla. Ma lo ha gestito in modo molto professionale. Era già estremamente avanzato per la sua età".

Nato ad Amsterdam e figlio dell'ex attaccante dell'Eredivisie Regillio Simons, gran parte della formazione calcistica di Xavi è trascorsa in Spagna, piuttosto che nei Paesi Bassi. All'età di 10 anni è stato acquistato dal Barcellona dopo aver precedentemente rappresentato la squadra amatoriale C.D. Thader a Valencia.

Immediatamente riconoscibile all'interno di La Masia per le sue ciocche di capelli ricci, divenne presto chiaro che sarebbe stato uno dei giocatori più talentuosi all'interno dell'Accademia del Barça. "Era estremamente bravo" ha ammesso Van der Veen. "Ho amato la sua etica del lavoro. Spesso questi giovani giocatori di grande talento non lavorano molto duramente e pensano di poter badare a se stessi. Lui era completamente diverso".

"È stato impressionante vedere quanto ha lavorato duramente, anche se c'era già molta attenzione su di lui. Certo, è stato preso preso di mira" ha continuato Van der Veen. "Ma si alzava sempre e continuava a giocare senza mostrare alcuna emozione. Penso che quando giochi con il Barça da bambino, ci sei semplicemente abituato".

Non sorprende che i fans del Barcellona abbiano iniziato ad entusiasmarsi per la prospettiva di un giocatore che veniva classificato come potenziale sostituto di Lionel Messi, entrando nel quadro della prima squadra in Catalogna.

A luglio 2019, però, tutto è cambiato. Assunto dal 'superagente' Mino Raiola all'età di 14 anni, Simons ha preso la decisione di lasciare il Barça in cerca di nuovi lidi due anni dopo. Chelsea e Real Madrid erano stati entrambi precedentemente accostati al giovane, ma è stato il PSG a vincere la gara, legandolo a sè con un contratto di tre anni da circa 350.000 euro all'anno.

Qualsiasi preoccupazione che un tale stipendio e le ulteriori pressioni che ne derivano avrebbero fermato i progressi di Simons, tuttavia, sono stati dissipati dalla sua prima stagione nella capitale francese, durante la quale ha segnato sei reti e fornito quattro assist per la squadra U19 nonostante avesse solo 16 anni.

Quella forma ha visto Simons, che è una specie di esperto di calci piazzati, guadagnare una prima convocazione in prima squadra in vista della campagna 2020-21, e con una serie di giocatori esclusi dalla partita di apertura della stagione del PSG contro il Lens a causa di una serie di casi di Covid-19, Simons si è seduto in panchina.

Quella si è rivelata la prima delle sole due occasioni in cui il trequartista è stato convocato per la giornata da Thomas Tuchel, ma dopo l'esonero del tedesco e l'arrivo di Pochettino a dicembre ha conquistato un posto fisso in prima squadra, facendo il suo esordio contro lo Strasburgo ad aprile.

"Non sarà Iniesta o Xavi, ma ha le qualità per poter sviluppare una carriera ai massimi livelli" ha detto Pochettino a Onda Cero riguardo Simons, che ha compiuto 18 anni appena 11 giorni dopo il suo debutto in campionato. "Si sta allenando molto bene, ha carattere, non si innervosisce quando ha palla e legge bene la partita. La sua aggressività è importante per fare carriera in un club come il PSG".

Van der Veen è d'accordo: "Certo che ha le qualità per una carriera professionale. È già un professionista. Quando alleni tanti giocatori come me, hai la sensazione di giocatori che hanno il potenziale per avere successo. E Xavi ha una grande carriera davanti a sé".

Ed ora? Le indiscrezioni in Francia suggeriscono che il direttore sportivo Leonardo è desideroso di prolungare il suo contratto oltre il 2022, il che significa che probabilmente più opportunità in prima squadra saranno all'orizzonte nel 2021-22.

Forse il più grande ostacolo che Simons deve affrontare, però, è calmare coloro che dubitano delle sue potenzialità. C'è una comunità online che crede che Simons sia sopravvalutato e immeritevole del seguito che ha accumulato durante la sua carriera calcistica giovanile.

Anche se non potrebbe raggiungere le vette di personaggi come Messi o Neymar, i segnali rimangono positivi per Simons. Se lo farà, anche l'enorme numero di follower sui social media salirà ancora più in alto.