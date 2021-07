Abdul Fatawu Issahaku: il talentino ghanese accostato al Liverpool

Il 17enne, dotato di un temibile tiro di sinistro, è stato nominato miglior giocatore nella recente Coppa delle Nazioni Africane Under 20.

Se la decisione del Ghana di inviare la seconda squadra per affrontare l'Uzbekistan in un'amichevole lo scorso marzo potrebbe aver sollevato qualche perplessità dato il contesto della pandemia di coronavirus, la partita si è rivelata utile nel lanciare la carriera internazionale senior di uno dei migliori giovani talenti nel continente africano.

Abdul Fatawu Issahaku ha sicuramente sfruttato l'occasione della sua prima apparizione ai Black Stars, anche se per la squadra "B" del Ghana, in un modo che ha perfettamente dimostrato la sicurezza, la spavalderia e il brio con cui è stato caratterizzato il suo emergere.

Issahaku aveva precedentemente tracciato parallelismi con il collega nativo di Tamale e big del Ghana, Abedi Pele prima del suo debutto, e aveva già messo in difficoltà i difensori con le sue abilità di movimento e dribbling prima - al 71' - di prendersi la responsabilità di una punizione, mentre il Ghana era alla ricerca del pareggio. Sarebbe stata una posizione perfetta per uno destro, ma il precoce Issahaku aveva altre idee.

Dopo un respiro profondo, ha iniziato la sua rincorsa e ha calciato con l'esterno del piede sinistro. Il portiere uzbeko avrebbe dovuto fare di meglio, ma una combinazione dell'audacia di Issahaku e della potenza fragorosa del tiro si è rivelata troppo per lo sfortunato estremo difensore.

Il talentino ha conquistato il premio Player of the Tournament a 16 anni quando il Ghana ha vinto la Coppa delle Nazioni Africane Under 20 in Mauritania durante quest'anno, annunciandosi al pubblico continentale. I precedenti vincitori del premio includono Benni McCarthy e il nuovo acquisto del Leicester City Patson Daka: ora Issahaku deve evitare le numerose insidie ​​e ostacoli che possono capitare ai più brillanti prodigi del gioco, ma il suo è sicuramente un inizio incoraggiante per la sua carriera.

A bright side to the Black Stars B Uzbekistan loss. This Abdul Fatawu Issahaku long-range free kick goal is everything.



Such a brilliant talent⚡️⚡️✨#3Sports pic.twitter.com/ZsKh6q6kyG — #3Sports (@3SportsGh) March 26, 2021

Né McCarthy né Daka, tuttavia, hanno dimostrato l'eccezionale capacità di dribbling al torneo che Issahaku ha mostrato, con il giovane che ha una media di oltre 10 dribbling completati a partita, prova di uno dei tanti modi in cui può attaccato gli avversari. Come evidenziato nella partita dell'Uzbekistan, eccelle anche con i tiri dalla distanza e avendo segnato goal sensazionali dalla metà campo avversaria durante la sua carriera da club; ha ripetuto l'impresa all'Afcon U20 segnando da quasi metà campo contro la Tanzania.

Questi non erano semplicemente colpi dalla distanza, erano tentativi audaci di un giocatore che sta sfruttando le sue abilità esplosive in un'età sorprendentemente giovane. "Le sue prestazioni sono magiche" ha detto a Goal Mohammed Gargo, capo allenatore dell'attuale club di Issahaku, lo Steadfast FC. “Era tanto tempo che non vedevo un giovane con questo talento".

“Credo che sia veramente dotato, ed è stato fantastico in tutte le partite che ha giocato con noi e con le nazionali. Il goal contro l'Uzbekistan è stato eccezionale e ci aspettavamo che uno come lui facesse ancora meglio".

Issahaku è con il Steadfast dal 2019, quando è stato notato dal club mentre militanava in un torneo U13 all'Accademia Tamale Utrecht nella regione settentrionale. Anche allora, l'attaccante era una spanna sopra i suoi coetanei, segnando in maniera continua e diventando capocannoniere della competizione con 13 goal.

Ora 17enne, resta da vedere se Issahaku ha già trovato la sua migliore posizione. Ha giocato da numero 10 e da numero 8, ma le sue migliori prestazioni sono arrivate sulla fascia destra, dove può affrontare e superare il suo uomo, quindi tagliare dentro e sparare in porta con il piede sinistro.

Pur lungimirante e ambizioso nel possesso palla, non si sottrae ai suoi doveri difensivi, anche se con i goal dalla distanza arriva anche una notevole dissolutezza: non è riuscito a centrare il bersaglio con oltre il 50% dei suoi tentativi in ​​porta all'Afcon U20, ed è un elemento del suo gioco che dovrà essere perfezionato nel calcio professionistico.

"È ancora un ragazzo giovane e ha bisogno di essere un po' semplice, a volte" osserva Gargo. “Dal mio punto di vista tecnico, a volte elabora troppo le cose, ma ora che sta crescendo le cose cambieranno.“Stiamo ancora cercando di fargli capire che a volte bisogna rispettare anche gli avversari. Quindi, per evitare di procurarti molti infortuni, devi lasciare la palla quando è necessario. Con questo accorgimento, diventerà una grande star".

Dopo il suo arrivo allo Steadfast, Issahaku ha perso poco tempo nel prendere il suo ritmo ed è stato il capocannoniere della Zona Uno della Divisione 1 del Ghana nel 2020 prima che il Covid-19 portasse la stagione a una conclusione prematura. La sospensione del torneo non ha però rallentato i suoi progressi, con il giovane che ha partecipato a 17 goal - sei assist e 11 reti - nelle sue prime 11 partite della stagione in corso.

La fiducia, quindi, che ha permesso quell'audace punizione contro l'Uzbekistan è stata evidente anche nelle sue prestazioni nazionali: "Anche se è uno dei giocatori più giovani che abbiamo in squadra, tutti i giocatori più anziani lo rispettano in campo e lo cercano" ha detto a First Time Finish il responsabile dei media di Steadfast, Musah Abdul-Rahim. "Grazie alla sua decisione in partita, è stato in grado di ottenere il rispetto dei giocatori senior".

Dalla Coppa delle Nazioni U20, il nome di Issahaku è apparso sempre più spesso nelle voci sui trasferimenti, con il Liverpool che viene regolarmente indicato come prossima destinazione del giovane.

Altri pretendenti come Ajax, Basilea e Salisburgo sono interessati al giovane, mentre il Bayer Leverkusen - a un certo punto - sembrava essere vicino a ottenere un trasferimento. I rapporti ora suggeriscono che i campioni portoghesi dello Sporting C.P. siano in vantaggio per ingaggiare Issahaku. "Mi aspetto che possa eccellere davvero" conclude Gargo. “Se guardi lui e quello che fa, il cielo è il limite. È sempre stato eccezionale, sempre pronto e dà più da il 100% di se stesso in tutto quello che fa in campo. Sarà il prossimo Abedi Pele del Ghana".