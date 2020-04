Brozovic 'mente' dell'Inter: una scalata Epic

Marcelo Brozovic ha saputo prendersi le chiavi dell'Inter con un'ascesa... Epic: 'galeotta' una foto virale divenuta il suo marchio di fabbrica.

Prosegue la rassegna di TV, disponibile su DAZN, dedicata ai grandi protagonisti della storia nerazzurra. Dopo Cambiasso e Diego Milito, 'The Outsiders' ripercorre le gesta di Marcelo Brozovic.

Guarda l'episodio di "The Outsiders" dedicato a Brozovic su Inter Tv

Il croato sbarca nella Milano nerazzurra a gennaio 2015 dalla : prestito oneroso da 3 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 5. Un affare, dato che oggi Brozovic vale almeno quattro volte tanto.

E dire che l'inizio non è dei più semplici, anche perché Brozovic fatica a trovare il ruolo giusto: mezzala, regista, trequartista? Tanto che nel gennaio 2018 il croato, spesso fischiato dai loggionisti di 'San Siro', ha già la valigia pronta destinazione .

Quando sembra tutto fatto però Spalletti blocca il trasferimento e, qualche mese dopo, sarà proprio il tecnico di Certaldo ad avere l'intuizione giusta piazzando Brozovic davanti alla difesa. E' la svolta.

Brozovic non perderà mai più il posto, rimanendo centrale anche nell'Inter di Conte dopo aver conquistato l'esigente pubblico di 'San Siro' grazie a una regia illuminata. Ma non solo.

Pure fuori dal campo, nonostante il carattere schivo, Brozovic è intanto diventato un personaggio. Merito della foto postata su Instagram, il giorno di Ferragosto del 2015.

Foto subito diventata virale ed ormai da tempo marchio di fabbrica del croato, che usa la stessa posa per festeggiare i suoi goal. Brozovic è sempre più al centro del villaggio nerazzurro, insomma, in campo come fuori.