Diego Milito e l'Inter: il Principe del Triplete

"Penso di essere arrivato nel momento giusto": Diego Milito sposa l'Inter per far dimenticare Ibrahimovic e mette la firma sul Triplete nerazzurro.

Prosegue la rassegna di TV, disponibile su DAZN, dedicata ai grandi protagonisti della storia nerazzurra. Dopo Cambiasso, 'The Outsiders' ripercorre le gesta di Diego Milito.

Guarda l'episodio di "The Outsiders" dedicato a Milito su Inter Tv

Il Principe arriva nell'estate del 2009, a 30 anni, con l'obiettivo di far dimenticare Zlatan Ibrahimovic passato al : il campo gli dà ampiamente ragione, ergendolo a protagonista assoluto nell'anno del Triplete.

Altre squadre

"Credo di essere arrivato nel momento giusto, con una maturità sportiva giusta. Spero di aiutare l'Inter a raggiungere traguardi importanti".

Ebbene, Milito ci riesce al primo colpo. Acquistato dal a braccetto con Thiago Motta, l'argentino diventa il terminale offensivo della corazzata consegnata da Moratti a Josè Mourinho.

Scudetto, e Coppa alla prima stagione interista, impreziosita dalla bellezza di 30 goal totali. Ma soprattutto, l'argentino segna le reti decisive in ciascuna delle partite chiave per la conquista dei trofei.

L'articolo prosegue qui sotto

Goal al Siena in campionato, goal alla in finale di e doppietta al al Bernabeu, dove il 22 maggio 2010 l'Inter alza la Champions 45 anni dopo l'ultima volta. Meglio di così...

Milito in nerazzurro ci resta 5 stagioni: tra record e altri titoli, nel 2014 il Principe saluta l'Inter per chiudere la carriera in patria al Racing Avellaneda (club nel quale è cresciuto). Lo score complessivo recita 171 presenze e 75 goal, rendendo il matrimonio una favola.