Bastoni salta Inter-Juventus: distrazione ai flessori della coscia sinistra

Il difensore non sarà presente nel Derby d'Italia in programma domenica sera: gli esami hanno evidenziato una distrazione ai flessori.

Non arrivano buone notizie per Simone Inzaghi dopo lo 0-0 di Porto che ha regalato la gioia per il ritorno ai quarti di finale di Champions League: in vista di Inter-Juventus, il tecnico piacentino non potrà contare su Alessandro Bastoni.

Il difensore, uscito anzitempo dal terreno del 'do Dragão' nel corso della ripresa, si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato la presenza di una distrazione ai flessori della coscia sinistra, come reso noto dal comunicato pubblicato dal club nerazzurro.

" Alessandro Bastoni si è sottoposto questa mattina a esami clinico-strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione ai flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana".

Bastoni non potrà dunque aiutare la squadra domenica sera, in un appuntamento cruciale per quanto riguarda la lotta nei primi quattro posti: Inter chiamata ad ottenere un buon risultato per non compromettere ulteriormente la situazione, già messa a repentaglio dal clamoroso k.o. di La Spezia.

Inzaghi, che quasi sicuramente dovrà fare a meno anche di Gosens, potrebbe schierare un terzetto composto da Skriniar, De Vrij e Acerbi o, in alternativa, affidarsi a Darmian nel ruolo di braccetto destro con lo slovacco e il classe 1988 a completare il reparto.

Sui tempi di recupero di Bastoni, intanto, si può aggiungere che oltre a saltare la gara contro la Juventus potrebbe ritornare a disposizione già per la sfida contro la Fiorentina, in programma l'1 aprile.