L'Inter perde Gosens, risentimento al gemello mediale: salta il Porto, in dubbio per la Juventus

Dalla ritrovata continuità al nuovo stop: il laterale tedesco è costretto a fermarsi ai box per un risentimento muscolare.

Nelle ultime tre gare di campionato dell'Inter, contro Bologna, Lecce e Spezia, Robin Gosens è sceso in campo sempre dal primo minuto, figurando tra i migliori, nonostante i risultati altalenanti.

Segno di ritrovata continuità, dopo un anno speso a lavorare per ritornare ai livelli della sua esperienza all'Atalanta: ecco, Simone Inzaghi è costretto a farne di nuovo a meno.

Il laterale tedesco si è sottoposto ad esami strumentali nelle ore successive alla sconfitta rimediata al "Picco" contro i bianconeri di Semplici.

"R obin Gosens si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per l'esterno nerazzurro leggero risentimento al gemello mediale della gamba sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".

Risentimento al gemello mediale della gamba sinistra: in poche parole, Gosens dovrà fermarsi nuovamente ai box per un guaio muscolare.

Questo vuol dire anche che salterà di sicuro la gara contro il Porto, per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, ed è in dubbio per quella contro la Juventus, in programma nel weekend prima della sosta per le Nazionali.