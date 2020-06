Balotelli-Brescia, rottura totale: non convocato per la Fiorentina

Il nome di Mario Balotelli non compare nell'elenco dei convocati di Lopez per la gara del Franchi. La separazione è ormai certa.

Ormai è rottura totale. Lo si sapeva da tempo, ma l'ennesima conferma arriva dando un occhio all'elenco dei convocati diramato da Diego Lopez per la gara che il disputerà domani sera in casa della : il nome di Mario Balotelli non compare.

C'è Donnarumma, c'è Torregrossa, ci sono i giovani Andrenacci, Papetti, Semprini. Ma Balotelli non c'è. Corpo estraneo in un club che l'aveva accolto tra l'entusiamo generale, prima che gli eventi - sia dentro che fuori dal campo - precipitassero in maniera impossibile da controllare.

Anche per questo non è una sorpresa constatare come ormai il Brescia non conti più su Balotelli per il finale di stagione. Specialmente dopo il tira e molla delle ultime settimane sulla mancata partecipazione agli allenamenti del giocatore. Che, quando si è presentato al centro sportivo del club, non è stato fatto entrare.

Altre squadre

Insomma, la stagione di Balotelli è in pratica già conclusa. L'ultima apparizione in campo dell'ex rossonero è e resterà quella contro il dello scorso 9 marzo, che peraltro ha rappresentato il gong della prima dello stop a causa dell'emergenza COVID-19.

Oltre a Balotelli è assente dalla lista dei convocati anche Dimitri Bisoli, ma per un altro motivo: il centrocampista del Brescia si è procurato una lesione del tendine rotuleo del ginocchio scivolando su un gradino di casa. Anche per lui la stagione è da considerarsi già conclusa in anticipo.

L'elenco completo dei convocati del Brescia:

1  Joronen

2  Sabelli

3  Mateju

4  Tonali

5  Gastaldello

7  Spalek

8  Zmrhal

9  Donnarumma

11  Torregrossa

12  Andrenacci

16  Ghezzi

18  Ayé

19  Mangraviti

23  Skrabb

24  Viviani

26  Martella

27  Dessena

28  Romulo C.

29  Semprini

31  Bjarnason

32 Papetti