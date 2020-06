Infortunio casalingo per Bisoli: stagione finita

Il centrocampista del Brescia ha subito la lesione del tendine rotuleo scivolando su un gradino. Stagione da considerarsi finita.

In casa continua a piovere sul bagnato. Dopo il caos Balotelli, e gli annessi chiacchiericci di rito, la formazione lombarda deve fare i conti con un'altra defezione. Perché la stagione di Dimitri Bisoli, infatti, è da considerarsi finita.

A riportare quest'indiscrezione è 'Il Giornale di Brescia', che racconta anche i retroscena dell'ultimo ko rimediato dalle Rondinelle. Il 26enne centrocampista sardo, infatti, avrebbe riportato la lesione del tendine rotuleo scivolando su un gradino. Insomma, infortunio domestico.

Domani, quindi, Bisoli potrebbe già sottoporsi a operazione chirurgica. Una defezione, questa, che complica ulteriormente i piani di Diego Lopez, alle prese con la difficile rasferta di Firenze. Il tecnico uruguaiano, inoltre, dovrà valutare se convocare o meno Sandro Tonali, non in perfette condizioni.

Alle prese con l'ultimo posto in classifica, con fin qui 16 punti maturati, il Brescia vive una situazione delicatissima: con le dirette concorrenti a proporre tutt'altro passo. In definitiva, proprio ciò che servirebbe per centrare la missione salvezza.