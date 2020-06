Balotelli-Brescia ai ferri corti: il club non lo fa entrare all'allenamento

Mario Balotelli si è presentato per partecipare all'allenamento ma il Brescia non lo ha fatto entrare nel centro sportivo. E' scontro aperto.

La telenovela Balotelli- si arricchisce di una nuova puntata. L'attaccante martedì mattina si è presentato al centro sportivo per riprendere gli allenamenti ma la società ha deciso di non farlo entrare.

Alla base del clamoroso 'no', secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', ci sarebbero questioni burocratiche relative alla copertura Inps necessaria per qualsiasi giocatore in caso di infortunio.

La posizione del club è questa: ieri sera verso le 21.30 Balotelli ha rimandato un certificato del suo medico di base secondo il quale era guarito. Ma, per un discorso amministrativo, la mail è arrivata in un orario extra lavoro rendendo impossibile la comunicazione all'Inps. Quindi, per mancanza di tempi tecnici, non è stato possibile rendergli agibile il centro sportivo. Se per esempio si fosse fatto male correndo, non sarebbe stato coperto.

Una storia, quella tra Balotelli ed il Brescia, che non poteva finire in modo peggiore...