Atalanta, la rimonta è possibile: come l'Ajax di De Ligt nel 2019

L'Atalanta non può darsi per vinta in ottica qualificazione: il precedente dell'Ajax e le 4 sconfitte interne del Real fanno sperare nella rimonta.

Il giorno dopo è l'amarezza a fare da padrona tra i sentimenti dei giocatori dell' Atalanta: l'espulsione di Freuler ha condizionato enormemente l'andamento dell'incontro, fino alla perla di Mendy che ha regalato al Real Madrid un vantaggio non di poco conto in vista del ritorno.

All'Estadio Alfredo Di Stefano la 'Dea' dovrà portare a casa il bottino pieno per staccare il pass per i quarti di Champions League, impresa che finirebbe dritta negli annali della storia del club. Ma, come vedremo ora, nemmeno tanto impossibile.

A dircelo è il precedente della stagione 2018/2019: vittorioso per 1-2 ad Amsterdam nel confronto dell'andata degli ottavi, il Real Madrid fu vittima di un clamoroso tracollo (1-4) al 'Bernabeu' contro l'Ajax, dove all'epoca militava Matthijs De Ligt.

'Blancos' eliminati a questo punto della competizione anche nella passata stagione, con la differenza che contro il Manchester City la sconfitta maturò sia all'andata che al ritorno.

Anche le statistiche attuali lasciano più di una porticina aperta: il Real Madrid, infatti, è stato sconfitto già in quattro occasioni nel suo stadio, peraltro al cospetto di avversari non di certo irresistibili (Cadice, Shakhtar Donetsk, Alaves e Levante). L'Atalanta, dunque, potrebbe iscriversi a questa lista.

Lo stesso Gasperini, dopo il triplice fischio di ieri , si è mostrato possibilista in merito alla rimonta in terra spagnola.

"Siamo nella migliore posizione possibile. Dobbiamo vincere e basta: è chiaro che questa partita pesi, mancavano pochi minuti ed è stato un peccato. Prendere questo goal di destro da Mendy, proprio sulla nostra sostituzione, sembra un po' casuale. Peccato, davvero: lo 0-0 sarebbe stato un risultato buono. Siamo un po' amareggiati, ma ci riprendiamo".

Insomma, gli ingredienti per un piatto prelibato ci sono tutti: toccherà agli chef in campo mescolarli per bene, per continuare ad alimentare il sogno europeo.