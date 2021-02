Gasperini polemico dopo Atalanta-Real: "Un suicidio del calcio"

Parole forti. Gian Piero Gasperini mastica amaro per il ko della sua Atalanta col Real, ma lo fa ancor di più per l'espulsione dopo 17 minuti di Remo Freuler.

Una decisione che il tecnico della Dea, a 'Sky', commenta con toni duri e polemici.

"C’è la tentazione di togliere ogni forma di contrasto. Questo è un suicidio del calcio. Ho preso una mega squalifica, non dico niente sennò la UEFA mi butta fuori per due mesi, ma questo è un suicidio del calcio".

"Non possiamo avere arbitri che non distinguono un fallo da un contrasto. Si parla di quanto è un contatto, una trattenuta. Se non capiscono questo facciano un altro mestiere: non è la scienza dei missili, non bisogna essere ingegneri della Nasa per capire questa roba".