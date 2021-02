Cosa serve all'Atalanta per 0qualificarsi ai quarti di Champions League

Sconfitta bruciante per l'Atalanta nell'andata degli ottavi di Champions League: sul campo del Real Madrid servirà vincere.

Impresa soltanto sfiorata per l'Atalanta che, in dieci dal 17' del primo tempo per il rosso mostrato a Freuler, alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca al 'Gewiss Stadium' al cospetto del Real Madrid di Zidane.

Decisiva una magia di Ferland Mendy a pochi minuti dal termine, quando lo 0-0 sembrava il risultato migliore per la 'Dea' che in Spagna dovrà gettare il cuore oltre l'ostacolo per strappare la qualificazione ai quarti di finale di Champions League.

ATALANTA AI QUARTI DI CHAMPIONS LEAGUE SE...

Batte il Real Madrid con due goal di scarto (0-2, 1-3 e via dicendo) o una rete di scarto (qualsiasi risultato, escluso lo 0-1)

Batte il Real Madrid per 0-1 nei tempi regolamentari per poi vincere ai supplementari con almeno un goal in più o ai rigori

ATALANTA FUORI DALLA CHAMPIONS LEAGUE SE...