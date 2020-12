Chi è Joakim Maehle: un altro Hateboer per l'Atalanta

Colonna del Genk, Joakim Maehle è pronto a spiccare il volo verso la Serie A e verso l'Atalanta. Per lui anche sei presenze nella Danimarca.

L'ha scovato un altro talento dal campionato belga, che segue sempre con grande attenzione grazie ai suoi scout:, terzino delormai titolare anche della Nazionale maggiore danese, dopo aver terminato il suo ciclo con l'Under 21.

Sei presenze su sei nella scorsa edizione della con i 'Smurfen' (i "Puffi", come sono soprannominati i giocatori del Genk) in un girone che li ha visti affrontare , e . E nonostante le tante sconfitte le recensioni su Maehle sono sempre state positive. Da sottolineare in particolare la sua performance contro il Napoli nella gara d'andata, nell'occasione dell'unico punto conquistato dalla squadra allenata all'epoca da Felice Mazzù.

Ma chi è Joakim Maehle? Cresciuto nell'Aalborg, con cui ha esordito in prima squadra nel 2016, l'esterno di Østervrå, piccolo paese del nord della , è in dall'estate del 2017, quando il Genk ha deciso di investire poco più di un milione di euro per portarlo alla Luminus Arena, di fatto per sostituire Castagne, ceduto all'Atalanta.

Un vero affare, se considerato che oggi il valore del giocatore sfiora i 10 milioni di euro. Merito di una crescita costante, culminata con la stagione da sogno 2018/19, chiusa con la vittoria del campionato belga e con un bottino personale di 10 assist e 4 goal collezionati nel corso dell'anno in tutte le competizioni.

Numeri che Maehle ha cercato di ripetere anche nella stagione 2019/20, arrivando finora a servire 4 assist ai compagni e a segnare anche un goal nella Beker van Belgie. Per struttura fisica (185 cm d'altezza), progressione e resistenza il danese può essere la risposta alla domanda: "dove trovo un terzino alla Hateboer?". Gioca prevalentemente da esterno di destra in una difesa a quattro ma è stato impiegato anche da quinto a centrocampo, facendo leva proprio sulle sue doti atletiche e sulla capacità di essere efficace ed affidabile in entrambe le fasi di gioco.

Senza dimenticare che nell'Europeo Under 21 dello scorso anno, disputato proprio in , lo abbiamo visto a suo agio anche da terzino sinistro contro (due goal per lui in quell'occasione) e (un assist).

Il era sulle sue tracce da tempo ma le sue prestazioni non sono passate inosservate anche agli occhi dell'Atalanta, che nelle ultime settimane ha piantato lo scatto decisivo.

Mahele è ormai pronto per la Dea, il colpo da 10 milioni della famiglia Percassi per gennaio. In questa stagione il danese ha giocato 16 partite di Jupiler League col Genk, che insegue il Bruges in testa alla classifica del campionato belga.