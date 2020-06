Atalanta-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Big match a Bergamo tra Atalanta e Napoli: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ATALANTA-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 2 luglio 2020

2 luglio 2020 Orario: 19.30

19.30 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

L'Atalanta si avvicina all' e al terzo posto, il Napoli si avvicina alla e al quinto. Se la Dea è sempre più vicina ad una nuova qualificazione ai gironi di , gli azzurri puntano i giallorossi per migliorare la propria posizione di classifica nonostante la già ottenuta qualificazione ai gironi di . Ora è scontro diretto.

Atalanta e Napoli, infatti, daranno vita al big match del 29esimo turno di , con i padroni di casa reduci da tre vittorie consecutive e desiderosi di puntare ai 100 goal nell'attuale campionato, un dato che nel massimo torneo italiano non arriva oramai dal 1951.

A dir poco sulle ali dell'entusiasmo il Napoli di Gattuso, oramai tornato a grandissimi livelli grazie alla Coppa conquistata ai danni della e alle due vittorie in campionato. Proprio come l'Atalanta, anche per gli azzu tre vittorie su tre dopo il covid-19.

Altre squadre

La gara tra Atalanta e Napoli, oltre a rappresentare una splendida sfida tra attacchi formidabili, con Gomez, Zapata, Muriel e Ilicic da una parte e MIlik, Callejon, Mertens e Insigne dall'altra, rappresenterà per forza di cose il primo stop almeno per una delle due. Entrambe venderanno cara la pelle: Gasperini e Gattuso pronti alla battaglia.

In questa pagina tutte le informazioni su Atalanta-Napoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ATALANTA-NAPOLI

Atalanta-Napoli si disputerà la sera di giovedì 2 luglio 2020 in quel del Gewiss Stadium di Bergamo. Appuntamento in casa dell'Atalanta alle ore 19:30, per un match che promette grande spettacolo: la noia non sembra poter essere presente nel big match del 29esimo turno di Serie A.

Sarà DAZN a trasmettere in diretta la spettacolare sfida tra Atalanta e Napoli. Il match sarà visibile per gli utenti della piattaforma anche nelle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori, collegando questi ultimi a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o ad una console di gioco Playstation 4 o Xbox

(Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).

La gara tra Atalanta e Napoli sarà inoltre disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Oltre che in tv, gli utenti DAZN avranno la possibilità di assistere ad Atalanta-Napoli in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'applicazione sviluppata per sistemi iOS e Android, avviandola e successivamente selezionando la gara dal palinsesto, e su personal computer e notebook, collegandosi direttamente con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine della sfida, gli highlights e l'evento integrale saranno messi a disposizione dei clienti anche per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Con Goal potrete seguire Atalanta-Napoli anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale troverete gli aggiornamenti live minuto per minuto del big match, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti dal calcio d'inizio fino al termine del match.

Gasperini dovrebbe riproporre Ilicic dal primo minuto dopo la panchina di Udine: insieme a lui dentro anche Hateboer e De Roon, così come Palomino. Partiranno dalla panchina a meno di sorprese invece sia Caldara che Pasalic, Malinovskyi e Castagne. Il grande dubbio è Muriel, deciso ad essere titolare nonostante risulti devastante quasi sempre come subentrante.

Gattuso dovrebbe confermare Mertens, lasciando in panchina Milik che comunque avrà sicuramente spazio a gara in corso. A centrocampo scalpita Demme, mentre Maksimovic dovrebbe giocare ancora titolare. Resta fuori Manolas. Ospina tra i pali, probabile maglia da titolare anche per Politano.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.