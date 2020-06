L'Atalanta vuole le 100 reti: 69 anni dopo l'ultima volta di un'italiana

E' dal 1951 che una squadra di Serie A non riesce a segnare almeno cento reti in campionato: nel 1951 ci riuscirono Inter, Juventus e Milan.

Ha già battuto ogni squadra della scorsa e con dieci partite ancora da giocare, l' non ha nessuna intenzione di fermarsi. La squadra di Gasperini è un macchina da goal incredibile, arrivata a 80 goal e spazzando via di fatto il proprio vecchio record e il massimo raggiunto dalle squadre italiane nel 2018/2019.

Da qui in avanti l'Atalanta può solo frantumare vecchi dati, con uno incredibile nel mirino. Nel corso degli anni, infatti, le cento reti in una sola stagione di Serie A sono state prerogativa di , , e le altre dominatrici d'Europa. Neanche la di Conte prima e Allegri poi è arrivata in tripla cifra.

Può riuscirci l'Atalanta, che dovrà mettere insieme almeno due goal a partita per poter entrare nella storia degli ultimi decenni di Serie A. Dal 1951, infatti, una squadra italiana non conclude con il torneo con almeno cento reti: qualcuna, come il di Sarri, si è avvicinata, senza però riuscire nell'ultimo sforzo.

Altre squadre

Nel 1950/1951, dunque 69 anni fa, furono ben tre le squadre capaci di raggiungere le cento reti, ovvero le prime tre della classe: il Campione d' si spinse fino a 107 goal, lo stesso numero messo insieme dall' seconda, mentre la Juventus, arrivata terza, si fermò a 103.

Non stupisce che in quel campionato gli unici a raggiungere i venti goal furono solo giocatori di Milan, Inter e Juventus: Nordahl vinse la classifica marcatori con 34 centri, ma andarono benissimo anche Nyers, Hansen, Wilkes, Boniperti, Lorenzi e l'altro Hansen, anch'esso della Juventus.

L'anno prima di fatto venne raggiunto il massimo realizzato da una squadra in un campionato di Serie A: 118 reti del devastante Milan '50, che non vinse nemmeno lo Scudetto, sono il massimo per un campionato a venti squadre, praticamente irraggiungibile. Forse, a meno che l'Atalanta non superi ancora una volta ogni aspettativa.