Il Messaggero - Il Napoli offre 31 milioni per Under, poca distanza con richiesta Roma

Il Napoli offre 31 milioni per Under, poca distanza con richiesta Roma

Il Napoli fa sul serio per Cengiz Under con la prima offerta di 26 milioni più 6 di bonus: c'è il benestare del giocatore della Roma.

Una vera e propria rivoluzione in attacco per il di De Laurentiis, tra le società più attive sul mercato in questa fase estiva. Da una parte la trattativa per Osimhen, dall'altra il primo concreto affondo per Cengiz Under, esterno offensivo della .

Secondo quanto riportato da 'Il Messaggero', la società azzurra avrebbe messo sul piatto 25 milioni di euro più 6 di bonus: la cifra si avvicina molto alla richiesta della Roma, che inizialmente valutava il giocatore 40 milioni, per poi abbassare le pretese a 35 dopo l'emergenza sanitaria della pandemia da Coronavirus.

Dal canto suo lo stesso Under avrebbe già dato il proprio benestare all'operazione: in maglia partenopea andrebbe a percepire un ingaggio di circa 3 milioni di euro. La trattativa anche su questo fronte è caldissima e potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore.

Nel frattempo Franco Baldini sta lavorando anche per prolungare la permanenza di Chris Smalling, ormai punto fermo della difesa di Fonseca: l'offerta è di tre milioni per il prestito con obbligo di riscatto, fissato a 15 milioni di euro da versare entro il prossimo giugno.