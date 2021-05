Atalanta-Juventus dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

E' arrivato il momento della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus: tutto su formazioni, diretta tv e streaming.

ATALANTA-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Atalanta-Juventus

Atalanta-Juventus Data: 19 maggio 2021

19 maggio 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Rai Uno

Rai Uno Streaming: Raiplay

L'Inter ha vinto lo Scudetto, la Juventus la Supercoppa Italiana. Si chiude la stagione di trofei in Italia, con gli stessi bianconeri e l' Atalanta che si affrontano nella finalissima di Coppa Italia . In palio il titolo e la possibilità di sfidare la truppa di Conte nella prossima edizione della Supercoppa.

In attesa dell'ultima giornata di campionato, che vedrà la Juventus provare ad ottenere la qualificazione in Champions League, quella ottenuta dall'Atalanta grazie al successo sul Genoa, a Reggio Emilia si gioca la finale della Coppa Italia 2020/2021.

Per l'Atalanta non si tratta della prima finale, ma i nerazzurri non hanno mai alzato al cielo il trofeo. La Juventus è invece reduce dalla sconfitta della scorsa estate nella finalissima contro il Napoli, dopo una serie di vittorie consecutive negli anni precedenti.

Due pareggi e una vittoria per l'Atalanta negli ultimi tre incontri ufficiali, con Malinovskyi a decidere l'ultimo scontro di campionato. La Juventus non battea la Dea da fine 2019, quando espugnò Bergamo per 3-1. Da allora notevoli difficoltà contro i nerazzurri, oramai big assoluti.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Atalanta-Juventus: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO ATALANTA-JUVENTUS

Atalanta-Juventus, sfida valida per la finale di Coppa Italia 2020/2021, si giocherà mercoledì 19 maggio alle ore 21. Per la gara è stato scelto il campo neutro del Mapei Stadium, in quel di Reggio Emilia. Per l'occasione sarà presente il 20% dei tifosi, per la prima volta dopo sette mesi.

Atalanta-Juventus sarà trasmessa in diretta tv esclusiva dalla Rai: per assistere alla finale di Coppa Italia basterà sintonizzarsi su Rai Uno.

La gara tra Atalanta e Juventus sarà disponibile anche in streaming: diretta su Raiplay, la piattaforma della Rai accessibile tramite tablet, smartphone o computer. Basterà sintonizzarsi su Raiplay.it o scaricare l'app nei vari dispositivi mobili.

Sarà possibile seguire la finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus anche attraverso la nostra diretta testuale: Goal offrirà il racconto del big match minuto per minuto, dalle formazioni ufficiali fino al fischio finale.

Gasperini dovrebbe proporre Malinovskyi e Pessina dietro al centravanti Zapata, ma scalpita anche Ilicic. De Roon e Freuler in mezzo, esterni di centrocampo Hateboer e Gosens, in difesa Djimsiti, Romero e Toloi. Tra i pali Gollini.

Il dubbio di Pirlo riguarda il difensore da affiancare a De Ligt, con Demiral, Chiellini e Bonucci in ballottaggio. Szczesny tra i pali, Danilo e Cuadrado come terzini, vista la squalifica di Alex Sandro. McKennie e Chiesa larghi sulle fasce, interni Bentancur e Rabiot. Uno tra Morata, Dybala e Kulusevski dal 1' con Cristiano Ronaldo.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini, Djimsiti, Romero, Toloi; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.