Atalanta-Juventus coi tifosi, è ufficiale: servirà vaccino, test negativo o guarigione dal Covid

La Lega chiarisce le modalità d'accesso al Mapei Stadium in vista della finale di Coppa Italia in programma mercoledì 19 maggio.

E' iniziato il conto alla rovescia per la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. Nerazzurri e bianconeri, nel teatro del Mapei Stadium di Reggio Emilia si contenderanno l'ultimo trofeo della stagione.

La vincente, oltre alla coccarda tricolore da esibire sulle maglie della prossima stagione, guadagnerà il pass per sfidare l'Inter nella prossima edizione della Supercoppa Italiana.

Tra le note liete c'è la conferma dell'apertura dell'impianto emiliano nei confronti del pubblico. Saranno 4300 gli spettatori che potranno assistere all'atto finale della coppa nazionale, andando ad occupare esattamente il 20% della capienza totale dello stadio, come imposto dalle normative per prevenire il contagio da Covid-19.

Quello dell'emergenza sanitaria rimane un tema di centrale importanza, specialmente nella gestione di questo tipo di eventi. La Lega Serie A, attraverso un comunicato ufficiale ha chiarito le condizioni necessarie per poter accedere all'interno dello stadio di proprietà del Sassuolo.

Sarà tassativo effettuare un tampone che dovrà dare esito negativo a partire dalle quarantotto ore precedenti il calcio d'inizio. In alternativa, via libera anche per coloro che avranno completato la procedura vaccinale o che, al contrario, siano in possesso di un certificato che attesti l'avvenuta guarigione dal Covid.

Nel frattempo, l'Atalanta ha comunicato sul proprio sito ufficiale che la vendita dei biglietti sarà riservata ai tifosi che avevano già sottoscritto un precedente abbonamento alla stagione 2019-2020.