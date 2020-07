Atalanta-Brescia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Atalanta-Brescia derby lombardo della 33esima giornata di Serie A: le info sulle formazioni e le indicazioni su come vedere la gara in tv e streaming.

ATALANTA-BRESCIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 14 luglio 2020

14 luglio 2020 Orario: 21.45

21.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Grande occasione sprecata per l'Atalanta, raggiunta nel finale dalla Juventus su un 2-2 che fa recriminare: 'Dea' che manca il sorpasso alla al secondo posto, ma che allo stesso tempo consolida il suo piazzamento Champions.

Prossimo avversario dei ragazzi di Gasperini il Brescia, penultimo e con poche speranze di salvarsi: una sfida sulla carta impari, considerato che tra le due squadre ci sono ben 46 punti di differenza.

Le 'Rondinelle' sono reduci da due sconfitte consecutive, di cui l'ultima al 'Rigamonti' contro la : 0-3 il risultato finale che ha visto il ritorno al goal di Nicolò Zaniolo dopo lo stop necessario per recuperare dalla rottura del legamento crociato.

La sfida d'andata fu senza storia: 0-3 in favore dell'Atalanta che esultò grazie alla doppietta di Pasalic e al sigillo di Ilicic.

In questa pagina tutte le informazioni su Atalanta-Brescia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ATALANTA-BRESCIA

Il derby lombardo tra Atalanta e Brescia si giocherà nella serata di martedì 14 luglio 2020 alla Gewiss Arena, stadio di casa della formazione nerazzurra. La gara tra la formazione di Gasperini e quella di Diego Lopez, unica della giornata, prenderà il via alle ore 21.45.

Atalanta-Brescia sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky, che ha acquisito i diritti di sette partite a giornata della . In particolare si potrà assistere alla sfida tra le due formazioni lombarde su Sky Sport Serie A e sul canale 251 del satellite.

Sarà possibile assistere ad Atalanta-Brescia non solo in diretta tv, ma anche in diretta : Sky mette infatti a disposizione degli abbonati l'applicazione gratuita SkyGo, disponibile tramite pc, tablet e smartphone.

Un'altra opzione è quella di seguire Atalanta-Brescia su Now Tv, acquistando uno dei pacchetti dedicati per poter vedere le partite di Serie A.

IN DIRETTA SU GOAL

Anche Goal, tramite una diretta scritta, vi racconterà Atalanta-Brescia. A cominciare dal prepartita con le formazioni ufficiali scelte da Gasperini e da Lopez, vi terremo aggiornati su quanto accadrà sul terreno di gioco della Gewiss Arena raccontandovi nel dettaglio le azioni principali della sfida.

Gasperini potrebbe inserire Pasalic dal primo minuto e regalare un turno di riposo a Ilicic: confermati il 'Papu' Gomez e Duvan Zapata. Gosens dovrebbe rientrare nell'undici titolare dopo il fastidio che gli ha fatto saltare il match con la Juventus, possibile avvicendamento in difesa con Caldara al posto di Palomino.

Lopez con il dubbio Joronen in porta: qualora il finlandese non dovesse recuperare, spazio nuovamente ad Andrenacci. Dessena in vantaggio su Ndoj per affiancare Tonali in mediana, Alfredo Donnarumma pronto a tornare dal 1' per formare il tandem d'attacco con Torregrossa.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; D. Zapata.

BRESCIA (4-4-2): Andrenacci; Sabelli, Chancellor, Papetti, Mangraviti; Bjarnason, Tonali, Dessena, Spalek; Torregrossa, A. Donnarumma.