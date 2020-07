Brescia-Roma, Zaniolo torna a festeggiare: di nuovo in goal dopo quasi 7 mesi

Il fantasista giallorosso torna a segnare al Rigamonti: l'ultima rete in A risaliva ancora al 2019, a Firenze, 204 giorni fa. "Sono felice".

Sinistro violento e palla in rete, anche con la complicità di un incerto Andrenacci. Così Nicolò Zaniolo è tornato in goal a oltre 7 mesi dall'ultima volta, il 20 dicembre contro la .

Sono passati 204 giorni da quell'1-4 del Franchi, con il classe 1999 protagonista. 204 giorni di sofferenza per il numero 22 della Roma, a causa dell'infortunio al crociato rimediato contro la .

Un lungo calvario terminato contro il , con il rientro in campo. Poi lo spezzone contro il e infine il goal contro il , per mettersi tutto alle spalle e ripartire. Segnando per la prima volta da subentrato.

"Sono felice - le parole di Zaniolo a 'Roma Tv' - perché dopo mesi di sacrifici sono arrivato a un nuovo punto di partenza. Questa è una serata perfetta. L'obiettivo che mi pongo ogni giorno è quello di tornare al 100%: non è un obiettivo a lunga durata, lo faccio giorno dopo giorno. In questo momento sono al 60-65% della forma. Non sono ancora liberissimo di testa, ma con il tempo tornerò quello di prima".

La fine di un capitolo per Zaniolo, l'inizio di un altro. L'ennesimo nella carriera del ventunenne, pronto a riprendere da dove aveva lasciato quel maledetto 14 gennaio.