Atalanta-Brescia, le formazioni: Gomez e Tonali in panchina, Ilicic in tribuna

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Atalanta-Brescia: inizialmente fuori Gomez e Tonali. Ilicic va in tribuna.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Sutalo, Caldara, Djimsiti; Castagne, De Roon, Tameze, Gosens; Pasalic, Malinovskyi; Zapata.

BRESCIA (4-3-1-2): Andrenacci; Semprini, Chancellor, Mateju, Mangraviti; Dessena, Viviani, Bjarnason; Spalek; Torregrossa, A. Donnarumma.

Si apre ufficialmente a Bergamo il 33esimo turno del campionato di . L’, dopo il dopo il pareggio ottenuto sul campo della , proverà ad avvicinare i bianconeri in classifica in attesa dello scontro tra Madama e il . Di fronte un all'ultima spiaggia, consapevole di dover battere la squadra più in forma del campionato per poter ancora sperare nella salvezza.

Gian Piero Gasperini disegna la compagine orobica con un 3-4-1-2 nel quale sono Sutalo, Caldara e Djimsiti a comporre il terzetto di difesa davanti a Sportiello.

A centrocampo, Castagne e Gosens saranno chiamati a presidiare gli esterni, mentre in mediana tocca alla coppia De Roon-Tameze. In attacco, Zapata agirà da unica punta, a suo supporto ci saranno Malinovskyi ed Pasalic. Panchina per Gomez, Ilicic va in tribuna.

Diego Lopez risponde con un 4-4-2 che prevede Andreacci tra i pali. La linea di difesa è formata, da destra a sinistra, da Semprini, Chancellor, Mateju e Mangraviti.

A centrocampo ci sarà un rombo che prevede Viviani vertice basso, Dossena e Bjarnason interni di mediana e Spalek in posizione di trequartista alle spalle della coppia Torregrossa-Donnarumma. Solo panchina per Tonali.