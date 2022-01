Arthur obiettivo dell'Arsenal: si lavora al prestito

Il mercato della Juventus potrebbe ruotare attorno ad Arthur. Il brasiliano che, anche in occasione della Supercoppa Italiana partirà dalla panchina, potrebbe cambiare aria a gennaio. D'altra parte, nelle scorse settimane, non sono passate inosservate le parole di Federico Pastorello, da poco agente - tra gli altri - proprio del brasiliano.

Occhio all'Arsenal che, negli ultimi giorni, avrebbe accelerato per mettere le mani sull'ex Barcellona. Formula: prestito fino a giugno con ingaggio interamente sulle spalle dei Gunners. Una formula, questa, che potenzialmente potrebbe andare bene alla Juve; per forza di cose con un investimento da tutelare.

Per dare il via libera all'operazione, tuttavia, occorre che alla Continassa si assicurino prima un sostituto. Non a caso, sempre nei giorni scorsi, è andato in scena un sondaggio per Bruno Guimaraes del Lione, giocatore che piace tanto a Madama, ma che viene valutato dal Lione attorno ai 45 milioni.

Insomma, una pista onerosa. Intanto, però, la Premier League ha messo la freccia su Arthur: contatti proficui.