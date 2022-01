Bruno Guimaraes nel mirino della Juventus: sondaggio col Lione

Juventus intrigata da Bruno Guimaraes. Brasiliano, classe '97, il centrocampista del Lione è finito nei radar bianconeri.

Sondaggio del club piemontese con quello transalpino, ma immaginarli sedersi al tavolo di un'eventuale trattativa appare subito difficile (se non impossibile): prestito con obbligo di riscatto almeno 45 milioni di euro, eccole le condizioni a cui l'OL sarebbe disposto a privarsi del proprio pezzo pregiato.

Guimaraes è approdato in Ligue 1 a gennaio 2020, quando il Lione per assicurarselo sborsò 20 milioni acquistandone il cartellino dall'Atletico Paranaense. Quella della Juve, che ne apprezza il talento, è stata una prima mossa esplorativa.

Per il verdeoro il bilancio in 2 anni in Francia recita 3 goal in 69 presenze: 2 di queste in Champions League proprio contro Madama, nell'ottavo di finale dell'edizione 2019/2020 che sancì l'eliminazione della Juventus di Maurizio Sarri dal torneo.