Arthur alla Juventus, Pjanic al Barcellona: domenica le visite mediche

La Juventus sta limando gli ultimi dettagli per lo scambio con il Barcellona: a breve il brasiliano sarà bianconero, il bosniaco andrà in blaugrana.

Ancora pochissimi tasselli da mettere al loro posto e si chiuderà in maniera definitiva l’operazione sviluppatasi nelle ultime settimane sull’asse - che prevede il trasferimento di Arthur in bianconero e l’approdo in blaugrana di Miralem Pjanic.

La trattativa è data in dirittura d’arrivo già da alcuni giorni, ma adesso si è arrivati all’atto di rito che solitamente precede le firme sui vari contratti: le visite mediche.

Per la giornata di domenica sono infatti già stati programmati gli esami ai quali i due giocatori si dovranno sottoporre. Arthur quindi si metterà a disposizione dello staff sanitario della Juventus e lo stesso farà Miralem Pjanic con quello del Barcellona.

Gli ultimi piccoli ostacoli di natura burocratica sono ormai stati superati e come preventivato la trattativa è stata chiusa entro il 30 giugno, cosa questa che dovrebbe consentire ai catalani di iscrivere l’operazione a bilancio al fine di evitare di chiudere con un pesante negativo l’esercizio economico.

Arthur, classe 1996, dovrebbe approdare alla Juventus a fronte di un esborso di 70 milioni di euro, ovvero 10 in più di quelli che costerà Pjanic al Barcellona.

Cresciuto calcisticamente nel Gremio, il centrocampista brasiliano è approdato al Barça nell’estate del 2018 e in breve tempo si è guadagnato un posto tra gli elementi più importanti della rosa.

Quella che si avvia alla sua conclusione, sarà dunque l’ultima stagione di Pjanic in bianconero. Acquistato dalla Juventus nel 2016 dalla , il centrocampista bosniaco, che in questi anni è stato un elemento imprescindibile nel cuore della mediana, sin qui all’ombra della Mole ha vinto tre Scudetti, due Coppe ed una .