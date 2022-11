Il clamoroso annuncio del Manchester United: è divorzio con Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo non è più un giocatore del Manchester United: il club ha annunciato la rescissione consensuale del contratto.

Arriva come un fulmine a ciel sereno e in pieno Campionato del Mondo in corso, il più clamoroso tra gli annunci possibili: Cristiano Ronaldo non è più un giocatore del Manchester United.

A comunicarlo è stato lo stesso club dei Red Devils attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.



The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 22, 2022

“Cristiano Ronaldo lascerà il Manchester United di comune accordo, con effetto immediato.

Il club lo ringrazia per il suo immenso contributo dato nei due periodi trascorsi all’Old Trafford, nei quali ha segnato 145 goal in 346 presenze, e augura a lui e alla sua famiglia ogni bene per il futuro.

Tutti al Manchester United restano concentrati sui progressi della squadra di Erik ten Hag e continueranno a lavorare insieme per ottenere successi sul campo”.

Cristiano Ronaldo, 37 anni, già nel corso della scorsa estate è stato al centro di numerose voci che lo volevano lontano dal Manchester United. Rimasto alla corte di Ten Hag, ha sin qui vissuto la stagione più complicata della sua carriera, essendo stata scandita da diverse panchine ed un solo goal in dieci presenze in Premier League (ai quali vanno aggiunti anche due in sei partite di Europa League).

Tornato al Manchester United nell’estate del 2021 dopo la sua esperienza alla Juventus, nei giorni scorsi aveva pronunciato parole che avevano fatto molto discutere (“Ero felice quando mi lasciavano essere felice”) e che avevano portato il club ad annunciare provvedimenti (“Il Manchester United ha avviato le pratiche adeguate per rispondere alla recente intervista di Cristiano Ronaldo”). In precedenza il fuoriclasse lusitano era stato anche sospeso per tre giorni poiché, nel corso di una sfida con il Tottenham, aveva deciso di tornare negli spogliatoi (e poi lasciare lo stadio in solitaria) prima ancora del triplice fischio finale.

Cristiano Ronaldo sarà ora libero di trovarsi una nuova squadra e sarà quindi certamente l’uomo più ambito nel corso della sessione invernale di calciomercato.