Il Manchester United non sta a guardare: "Avviate le pratiche in risposta a Cristiano Ronaldo"

I Red Devils, tramite una nota ufficiale, ha comunicato l'inizio dell'iter di risposta alla recente intervista turbolenta del portoghese.

Il Manchester United non sta in silenzio e, anzi, risponde in maniera assai decisa alla serie di dichiarazioni che ha letteralmente spaccato il dibattito sul presente e sul futuro di Cristiano Ronaldo.

Il portoghese, com'è noto, ai microfoni di Piers Morgan, per "Uncensored", il format del "The Sun", ha attaccato duramente i Red Devils, nella figura della società, di Erik ten Hag e di alcuni giocatori.

Parole che non sono passare inosservate e che hanno sollevato un polverone anche relativo al futuro dell'iconico numero sette.

Così, dopo aver comunicato di aver appreso delle dichiarazioni, il Manchester United è uscito allo scoperto, spiegando di aver attivato le pratiche in risposta al portoghese.

"Questa mattina il Manchester United ha avviato le pratiche adeguate per rispondere alla recente intervista di Cristiano Ronaldo".

C'è grande curiosità per capire quali saranno gli step adottati e le sanzioni, o le soluzioni, previste dai Red Devils: si potrebbe andare dalla multa a qualcosa di più serio, relativo al contratto.

"Non seguirà alcun tipo di commento finché il processo non sarà concluso".

Attesa e ipotesi, nulla più: con Cristiano Ronaldo che sarà impegnato ai Mondiali con il Portogallo in Qatar, alla vigilia di un periodo che potrebbe rivoluzionare il suo futuro.