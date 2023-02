Allegri perde la pazienza: "Voglio vincere 1-0? Mi stufo a sentire queste cazzate"

Nervi tesi per Massimiliano Allegri dopo il pareggio tra Juventus e Nantes: "Cose inesatte, sono sempre stato miglior difesa e 2° miglior attacco".

La Juventus di Massimiliano Allegri stava vincendo per 1-0 contro il Nantes. Non una novità, se è vero che sotto la gestione dell'allenatore livornese i bianconeri lo hanno fatto ben 55 volte. Però poi qualcosa è andato storto: Bremer è inciampato, Blas ha superato Szczesny e i francesi torneranno in patria con un insperato 1-1.

Un pareggio che ha fatto saltare i nervi ad Allegri. Il quale, pungolato dagli opinionisti in studio durante l'intervista post partita a 'Sky Sport', ha perso la pazienza. Il contesto? Ancora una volta, la sua presunta mentalità sparagnina, quella che una volta passata in vantaggio vedrebbe la Juventus smettere di giocare. E magari, come accaduto questa sera, consegnare il pareggio agli avversari. Una teoria che il tecnico ha smontato con veemenza.

"Non è che voglio la Juve dell'1-0, sennò veramente mi fate diventare matti con queste cose. Poi mi stufo anch'io a sentire queste cazzate che dite. Abbiate pazienza. Io ho solamente detto che quando la palla la addormentiamo non va bene. Ormai è un luogo comune secondo cui le squadre mie voglio che vincano 1-0. Sono robe non vere, inesatte. Andate a vedere i numeri delle mie squadre: ho sempre avuto la miglior difesa e il secondo miglior attacco. Dal Milan alla Juventus. Sono dati di fatto. Ma chi lo vuole l'1-0? Le mie squadre hanno sempre fatto dai 70 agli 80 goal. Voi chiacchierate di niente, io chiacchiero di numeri. Parlate di robe serie, non parlate di niente".

Per quanto riguarda la partita contro il Nantes, la Juventus è passata in vantaggio quasi subito con una splendida azione collettiva del tridente Di Maria-Chiesa-Vlahovic, con guizzo vincente del serbo. Poi, inatteso, ecco l'1-1 di Blas al quarto d'ora della ripresa. Quindi un doppio palo di Chiesa, una traversa di Di Maria, un rigore non concesso nel recupero.

Insomma, la Juventus le occasioni le ha avute. Però, ancora una volta, non è riuscita a segnare più di una rete. Se domenica ha rischiato di farsi raggiungere dalla Fiorentina, questa volta l'1-1 è arrivato davvero. E adesso i bianconeri dovranno andare a vincere a Nantes per conquistarsi l'accesso agli ottavi di finale di Europa League.