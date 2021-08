Alex Balde: il giovane terzino sinistro del Barcellona con una clausola da 500 milioni di euro

Il diciassettenne ha impressionato tutti nelle giovanili e in prestagione: sarà la prima alternativa a Jordi Alba per il nuovo anno.

I tifosi del Barcellona ci metteranno un po’ a smaltire e dimenticare questa settimana nera. L’addio di Leo Messi, direzione PSG, è stato un colpo al cuore per tutti i tifosi catalani. Ragionevolmente. La partenza del numero 10 è uno dei punti più bassi della storia del club, che sta vivendo periodi neri sia dentro che fuori dal campo e ora dovrà fare i conti con una squadra che ha perso il suo punto di riferimento. E qualcosa in più.

Eppure, nonostante tutto, c’è una luce in fondo al tunnel. La pre-stagione ha messo in mostra un buon potenziale nella squadra. E nonostante il caos, tante giovani star stanno riuscendo ad emergere nella confusione. I centrocampisti Javi e Nico Gonzalez hanno già dimostrato di poter stare nella rosa, mentre il nuovo acquisto Yusuf Demir potrebbe addirittura esser subito titolare visto che i top devono recuperare la forma.

C’è anche un altro ragazzo che ha impressionato in estate: il terzino sinistro Alejandro ‘Alex’ Balde, 17 anni, che ha una grande chance di essere pienamente coinvolto in prima squadra nei prossimi mesi.

La cessione di Junior Firpo al Leeds ha lasciato Jordi Alba come unico terzino sinistro di ruolo in prima squadra e le difficoltà finanziarie che sta affrontando il club rendono improbabile l’acquisto di un nuovo elemento in quel reparto specifico.

“Balde è perfetto per il Barcellona. Se andassero a cercare nel mercato, troverebbero giocatori come lui”, ha dichiarato a Goal Franc Artiga, ex allenatore della Juvenil A, l’Under-19 del Barcellona.

“Se Alba gioca 60 partite e Balde 10 sarebbe perfetto, ora come ora è già pronto per giocare delle partite nel contesto giusto”.

Balde è sempre stato un osservato speciale nel settore giovanile, sin da quando nel 2012 ha lasciato l’Espanyol per unirsi ai blaugrana. Nato da papà della Guinea e mamma della Repubblica Dominicana, ha scavalcato ogni ostacolo, vincendo il campionato in ogni categoria e impressionando nelle 16 presenze con il Barcellona B lo scorso anno.

Queste prestazioni, con il fatto che Alba è tornato tardi da Euro 2020, hanno portato Koeman a dare fiducia a Balde, offrendogli un posto da titolare nella prima amichevole estiva contro il Nastic.

Anche Sergino Dest poteva giocare sulla fascia sinistra in assenza di Alba, ma Koeman ha voluto dare un’occhiata a Balde e il giovane talento ha commesso pochissime imprecisioni, anche se contro una squadra di categoria inferiore. La ricompensa: titolare anche tre giorni dopo contro il Girona. E lì i tifosi del Barça hanno capito davvero il suo talento.

Il talento di casa è stato perennemente proiettato in attacco, una vera e propria minaccia offensiva che ha causato al Girona continuità problemi con i suoi dribbling. E si è anche guadagnato il rigore che poi Piqué ha trasformato.

“È potente, abile a livello tecnico. Nelle squadre che vogliono attaccare con i terzini e tenere palla sa dare benissimo l’ampiezza. Ha le capacità fisiche per giocare a questo livello. Quando vede uno spazio, ci si lancia e offre opzioni di gioco ai compagni”.

Nonostante queste prestazioni, Balde si è seduto nuovamente in panchina quando Jordi Alba è tornato dalle vacanze. Contro Juventus e Salisburgo è comunque entrato a partita in corso.

Segnali che lasciano ottime sensazioni per una possibile inclusione nella rosa del Barça per la prima gara dell’anno contro la Real Sociedad. Anche se una convocazione non significherebbe di certo uno sviluppo massimo raggiunto. Anzi.

“È molto fisico, ha grande talento, ma tatticamente deve migliorare molto", spiega Artiga. “Gioca di impulso, ma è solo una questione di esperienza, di maturità, di trovarsi in certe situazioni. Non ho dubbi che farà bene in prima squadra, ma non ha ancora avuto il tempo di maturare. Ha anche abilità tecniche che deve apprendere, ma sono sicuro che ci arriverà”.

Anche se ci sono angoli da smussare, non c’è dubbio che Balde possa essere tranquillamente l’erede di Jordi Alba a lungo termine. Ha un contratto fino al 2024, rinnovato all’inizio della prestazione, con una clausola da 500 milioni di euro. Un segnale che il Barça crede nel suo potenziale. E anche Artiga.

“Si tratta di una questione di tempo. Balde ha le condizioni per essere il prima squadra e il club sul mercato non troverebbe nessun altro di meglio”.

Con l’ombra di Messi che avvolgerà il Barcellona ancora per un po’, la vita deve andare avanti. E starà a Balde agli altri canterani dimostrare che il futuro è luminoso.