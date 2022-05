Ajax Campione d'Olanda: Ten Hag lascia con tre campionati vinti

L'Ajax è Campione d'Olanda 2021/2022. Per la terza volta consecutiva, con l'annata di mezzo, quella del 2019/2020, chiusa senza un vincitore ma con il club di Amsterdam in vetta al pari con l'AZ. Questioni mai sopite, ma comunque in parte dimenticate. Del resto i tifosi dei Lancieri possono festeggiare ancora una volta.

La vittoria del campionato arriva ad un turno dal termine per l'Ajax, che riesce ancora una volta ad avere la meglio su PSV e Feyenoord, le altre due grandi classiche d'Olanda capace di conquistare la Eredivisie rispettivamente nel 2018 e nel 2017. Erik ten Hag saluta al meglio con il 5-0 all'Heerenveen.

Dalle prossime settimane, infatti, Ten Hag sarà il nuovo allenatore del Manchester United, visto l'accordo ufficiale e già annunciato da diverso tempo. Lascia Amsterdam dopo cinque stagioni, cinque trofei e la semifinale di Champions League con De Ligt, Van der Beek, Ziyech e De Jong in squadra.

Nessuno di loro è rimasto in squadra, ma l'Ajax ha continuato a brillare in campionato, con gioie e dolori in Europa. Nonostante la vittoria dell'Eredivisie arrivi in maniera risicata, con distanza minima dal PSV, i biancorossi hanno fatto registrare il miglior attacco, la miglior difesa e il capocannoniere del torneo.

Già, Sébastien Haller, arrivato a gennaio 2021 ad Amsterdam per spazzare via ogni cosa sulla sua strada. Nella seconda parte della scorsa stagione ha guidato l'Ajax al titolo con undici goal in in diciannove presenze, stavolta si è spinto fino a venti centri, con un totale di trentatre nelle varie competizioni.

Non è però tutto oro ciò che luccica, anzi. La Coppa d'Olanda ha visto il PSV avere la meglio sull'Ajax in finale, mentre in Champions, dopo sei vittorie su sei nei gironi, è arrivata l'immediata eliminazione contro il Benfica. Ai tifosi non basta, ma trattasi comunque della 36esima Eredivisie vinta.

Come? Confermando una difesa d'acciaio con Tagliafico, Blind, Timber ed un Mazraoui prossimo a passare al Bayern Monaco. Nessuna novità in casa Ajax: uno, due o più giocatori partiranno. Sostituiti da giovanissimi del vivaio o provenienti da altri settori giovanili top del paese.

A proposito di giovani, non si possono non citare il 19enne Gravenberch, destinato a incendiare il calciomercato estivo (Bayern Monaco in prima fila, pronto a completare il tris di acquisti inserendo anche Timber), così come il 20enne attaccante Brobbey.

Insieme a loro ovviamente capitan Tadic, qualità sulla trequarti, e l'esperienza di Klaassen, tra i più anziani, ma comunque ancora 29enne. Il più anziano? L'ex Roma Stekelenburg. A proposito di portieri, lascia dopo un'annata travagliata Onana, futuro estremo difensore dell'Inter.

Lavori in corso, solito cantiere nei dintorni della Johan Cruijff Arena. Senza Ten Hag e con diversi big lontani da Amsterdam, la prossima stagione non sembra però essere un'incognita. La squadra, affidata a Kenneth Taylor, sarà ancora la favorita. Alcuni top rimarranno, per poi essere sostituiti nel 2023. Ciclicamente.