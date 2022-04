Ten Hag nuovo allenatore del Manchester United: accordo vicino

Erik ten Hag è il favorito numero per essere il prossimo allenatore del Manchester United. Si avvicina l'ennesima rivoluzione per i Red Devils, che dopo la conclusione dell'era Ferguson hanno visto passare sulla propria panchina diversi allenatori, da Mourinho a Van Gaal, passando per l'attuale tecnico Rangnick.

E' vicino l'accordo tra Ten Hag e il Manchester United in vista del 2022/2023, con circa 1,7 milioni che verranno pagati come compensazione per il trasferimento. L'olandese, attualmente all'Ajax, era in una rosa di candidati insieme a Pochettino, Lopetegui e Luis Enrique, rispettivamente alla guida di PSG, Siviglia e Spagna.

Il Manchester United ha individuato in Ten Hag il successore di Solskjaer, esonerato per lasciare spazio a Rangnick solamente nel breve periodo. Sotto contratto con il club di Amsterdam, si libererà nelle prossime settimane per provare a riportare in cima a Inghilterra ed Europa lo storico club dei Red Devils.

Ten Hag ha superato Luis Enrique e Lopetegui, ma soprattutto Pochettino, che sembrava essere l'altra più valida alternativa per il dopo Rangnick. L'olandese è stato scelto, alla fine, per questioni tecniche, ma anche finanziarie, visto il ricco contratto dell'argentino alla guida del PSG con il quale il Manchester United avrebbe dovuto fare i conti.

Insieme a Ten Hag, il Manchester United cerca ora un vice-allenatore inglese, che conosce bene la Premier League e potrà aiutare il classe 1970 nel suo ambientamento. Il favorito sembra essere Steve McClaren, visto che quest'ultimo ha ricoperto tale ruolo con i biancorossi tra il 1999 e il 2001 e ha già lavorato con il collega olandese.

Ai tempi del Twente, infatti, McClaren era l'allenatore in campo, mentre Ten Hag il suo vice. Ora la situazione potrebbe ribaltarsi rispetto all'annata di Eredivisie 2008/2009. Dopo Louis van Gaal un nuovo mister dei Paesi Bassi? Non resta che aspettare.