Wydad al Mondiale per Club, come si è qualificata? Da dove viene la squadra che sfida la Juventus

Juventus-Wydad è la seconda partita bianconera del Mondiale per Club: per Locatelli e compagni sfida alla squadra nord-africana.

Il Mondiale per Club 2025 è l'occasione per scoprire nuove squadre, nuove culture, nuovi giocatori e le loro storie. Basti pensare alla seconda avversaria della Juventus, quel Wydad Casablanca che non è certo il più noto dei team, almeno per la maggior parte dei tifosi europei. Certo, gli appassionati del calcio africano e nord-africano più nello specifico la conoscono a menadito, ma gli altri?

Il Wydad Casablanca è tutto da scoprire: allenato dal 50enne Mohamed Ahmed Amine Benhachem, non ha grandi nomi mainstream e popolari su cui contare, ma ha regalato buone impressioni nella prima sfida del Mondiale per Club, seppur persa 2-0 contro il Manchester City.

Il club più titolato del proprio paese è arrivato al Mondiale con merito, dopo aver conquistato il trofeo più importante del proprio continente, con la possibilità di mettersi in mostra contro Juventus, Manchester City e Al-Ain. Nel tentativo di stupire e sì, anche guadagnare diversi milioni in terra statunitense.