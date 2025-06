Guida al Mondiale per Club: gruppi, squadre, giocatori, allenatori, calendario, date e formula

Tutto sul Mondiale per Club 2025, a cui partecipano anche la Juventus e l'Inter: dalle squadre in lizza alle stelle da tenere d'occhio.

32 squadre, un nuovo trofeo in palio: negli Stati Uniti va in scena la prima edizione allargata del Mondiale per Club organizzato dalla FIFA, mal digerito da diversi club partecipanti ma confermato per l'inizio dell'estate.

Juventus e Inter: sono queste le due rappresentanti per l'Italia al Mondiale. La motivazione è legata al punteggio ottenuto dalla formazione bianconera e da quella nerazzurra nel Ranking relativo alle ultime quattro edizioni della Champions League, superiore rispetto a quello di altre nostre rappresentanti come il Napoli e il Milan.

Dal Real Madrid al Bayern, passando per il PSG, l'Atletico Madrid, il Chelsea e tante altre europee, oltre a formazioni del Centro-Nord e Sudamerica, dell'Africa, dell'Asia, dell'Oceania: negli USA mezzo mondo si darà battaglia. Una sfida globale che promette di essere affascinante e spettacolare.

Ecco dunque tutto quel che c'è da sapere sul Mondiale per Club 2025: il calendario con date e orari italiani, la formula, ma soprattutto le stelle e le potenzialità delle 32 squadre partecipanti.