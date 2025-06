1 miliardo per 32 squadre, quanto stanno guadagnando al Mondiale? I milioni per Inter, Juventus e le altre

Le cifre incassate da Juve, Inter e tutte le squadre che partecipano al Mondiale: in palio c'è 1 miliardo di dollari da dividere, non in parti uguali.

32 squadre nell'attuale Mondiale 2025, 48 prossimamente? Le escluse dal torneo in corso in America sperano di poter partecipare alla prossima edizione, così come quelle già presenti. La motivazione è soprattutto economica, considerando che la FIFA ha messo in palio 1 miliardo di dollari per i club partecipanti, da dividere non in parti uguali.

Ogni vittoria al Mondiale vale 2 milioni di dollari, ogni pareggio 1 milione. Ma non solo, considerando che ad ogni passaggio del turno le squadre ricevono altri sostanziosi premi, a cominciare dai 7.5 milioni per chi approda agli ottavi, ai 13 per chi giunge ai quarti e via via a salire.

Se, all'interno del Mondiale, le cifre sono fisse, le qualificate al torneo hanno ottenuto un incasso diverso a seconda del continente di provenienza: una squadra dell'Oceania ha ricevuto una parte del montepremi completamente diversa rispetta alle grandi europee, ad esempio. Anche le formazioni europee, però, non hanno ottenuto una cifra identica, ma bensì derivante da un ranking che ha privilegiato criteri sportivi e commerciali.

L'articolo prosegue qui sotto

Le cifre per i risultati sportivi al Mondiale, così come la quota partecipazione per le squadre extra-europee, risultano essere fisse, mentre l'unica variante è rappresentata dalla classifica dei team provenienti dal Vecchio Continente, non annunciata ufficialmente dalla FIFA, ma che è comunque stata ricostruita attraverso diverse stime.