Verso Napoli-Milan: chi gioca e chi no tra Anguissa, Gimenez, Neres, Spinazzola e Olivera

Le ultime di formazione in vista di Napoli-Milan: Anguissa, Gimenez, Neres, Spinazzola e Olivera, chi gioca e chi no al 'Maradona'.

Sarà Napoli-Milan a chiudere la domenica della trentesima giornata di Serie A: i partenopei devono vincere per riscattarsi dal pari di Venezia, mentre i rossoneri sperano ancora nel quarto posto che vorrebbe dire qualificazione alla prossima Champions League.

Tanti i dubbi di formazione per i due tecnici, in particolare per Conte che, intervenuto in conferenza stampa, ha fatto il punto sull'infermeria con aggiornamenti importanti sulle condizioni di alcuni dei giocatori più in vista della rosa.

Anguissa, Gimenez, Neres, Spinazzola e Olivera: chi gioca e chi no nel match in programma al 'Maradona'.