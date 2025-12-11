Unpopular Opinion - Con Spalletti la Juventus è persino peggiorata, confusione tattica e gestione discutibile

La prima, o presunta tale, è stata Koopmeiners. Vi avevo parlato anche di questo, sottolineando quanto sembrasse una mossa disperata più che una grande invenzione tattica.

E la prestazione contro il Napoli, davanti a un avversario come Neres, lo ha dimostrato pienamente. Sia Spalletti che Koopmeiners si sono autoconvinti di un qualcosa che non esiste, di un'intuizione che non c'è. E a parlare è stato il campo, tanto che all'orizzonte pare esserci l'ennesimo cambiamento tattico.

Spalletti, nel corso della sua carriera, è diventato celebre proprio per le sue idee che magari altri allenatori non vedevano. Ma negli ultimi tempi questa ricerca di innovazione è diventata un'ossessione. E così si è arrivati alla inspiegabile scelta di utilizzare Yildiz falso 9 contro il Napoli, snaturando l'unico giocatore che può accendere davvero la luce nella Juve.