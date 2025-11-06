Unpopular Opinion - Koopmeiners braccetto è una resa travestita da intuizione, uno spreco da 60 milioni

La Juve non ha preso Koopmeiners per schierarlo come braccetto nella difesa a tre, non era questo l'obiettivo. La Juve aveva bisogno del Koopmeinrs visto all'Atalanta e non di quello reinventato da Spalletti, per carità, con buoni risultati.

Si potrebbe parlare di intuizione, ma sembra più una resa. Un rassegnarsi al fatto che Koopmeiners non è in grado di fare la differenza come ci si aspettava. Non riesco a vederlo come un upgrade, ma piuttosto come un downgrade. Anzi, posso dirlo? Uno spreco per quelle che sono le sue capacità di inserimento e tiro da fuori.

Vero, sì, è un ruolo che ha già fatto. Ma ci sarà un motivo se Koopmeiners non disputava una stagione intera sulla linea difensiva dal 2019, quando giocava in Olanda all'AZ Alkmaar. Sei anni. Non pochi.

E ci sarà un motivo se Gasperini non lo ha mai impiegato in quella posizione, nemmeno in emergenza, preferendo arretrare De Roon piuttosto che lui. E stiamo parlando di Gasperini, uno che sa vedere il calcio e ne legge le dinamiche più di tanti altri allenatori affermati.