Gazzetta dello Sport - Telefonata tra Lautaro e Calhanoglu: cosa si sono detti dopo la polemica post-Fluminense

Contatto telefonico tra Lautaro e Calhanoglu, protagonisti della polemica che ha travolto l'Inter nelle ultime ore.

La prematura eliminazione dal Mondiale per Club è stata la miccia della polemica che in queste ore sta coinvolgendo due tra i giocatori più rappresentativi dell'Inter: da un lato capitan Lautaro Martinez, dall'altro Hakan Calhanoglu.

Le fortissime sirene di mercato che stanno riguardando il turco da più di una settimana a questa parte hanno contribuito ad alimentare l'alone di mistero su una vicenda che rischia di trascinare al proprio interno anche Marcus Thuram, complice il 'like' della discordia al post social del metronomo turco in risposta alle dichiarazioni del bomber argentino.

Proprio Lautaro e Calhanoglu, come riferito da 'La Gazzetta dello Sport', hanno avuto modo di parlarsi nelle scorse ore: contatto telefonico tra i due per provare, quantomeno, a fare un po' di chiarezza che al momento non sembra lo scenario più fattibile.