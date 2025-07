Calhanoglu replica a Lautaro Martinez su Instagram: "La storia non ricorda chi ha alzato di più la voce"

Il regista turco ha affidato la propria risposta ai social: "Parole che dividono, il rispetto non può essere a senso unico".

Hakan Calhanoglu ha ascoltato le parole di Lautaro Martinez, che pur senza menzionarlo lo ha preso di mira dopo la sconfitta dell'Inter contro il Fluminense. E ora ha deciso di affidare ai social la propria replica.

Attorno all'ora di pranzo, il regista nerazzurro ha pubblicato un lungo post scritto in italiano, in turco e in inglese sul proprio profilo Instagram. Un post di risposta all'argentino, anche in questo caso non menzionato, e pure al presidente Beppe Marotta.

"Il rispetto non può essere a senso unico": eccola una frase forte direzionata da Calhanoglu nei confronti di Lautaro. E poi: "La storia ricorda chi è rimasto in piedi, non chi ha alzato di più la voce".