Repubblica - Inter divisa in due: da Thuram a Dumfries, messaggi privati a Calhanoglu dopo la risposta a Lautaro Martinez

Tensione in casa Inter dopo il diverbio tra Calhanoglu e Lautaro: oltre a Thuram anche Bisseck e Dumfries si sentono chiamati in causa.

L'eliminazione al Mondiale per Club contro la Fluminense ha lasciato scorie nell'Inter, anche se in realtà lo sfogo di Lautaro Martinez a caldo e la risposta nelle ore successive di Hakan Calhanoglu non sono diretta conseguenza della sconfitta con i brasiliani ma di una frattura più profonda e che non è nata negli ultimi giorni.

Il capitano dell'Inter ha voluto mandare un messaggio netto: "Ho visto tante cose che non mi sono piaciute. Per chi non vuole restare, arrivederci". Dichiarazioni che, come svelato dal presidente nerazzurro, Marotta, sarebbero indirazzate a Calhanoglu. Ma solo al turco?

Le parole di Lautaro non riguarderebbero solamente il centrocampista, che è in uscita dall'Inter con il Galatasaray pronto ad accoglierlo, ma anche altri giocatori, che si sarebbero sentiti chiamati in causa dallo sfogo dell'attaccante.

Repubblica ha svelato alcuni retroscena sulla situazione e su come lo spogliatoio si sia diviso dopo lo "scontro" tra Lautaro e Calhanoglu.