Simone Lo Faso in Kings League, dalla Serie A alla squadra di Fedez: giocherà con i Boomers

L'ex Fiorentina e Palermo ingaggiato dai Boomers di Fedez per la Kings League, anche Lo Faso giocherà nel torneo da febbraio.

Ricordate Simone Lo Faso? I tifosi di Fiorentina, Palermo e Lecce probabilmente non hanno dimenticato l'attaccante di belle speranze che alla fine non ha avuto una carriera entusiastamente causa infortuni. Classe 1998, Lo Faso è stato ingaggiato per giocare la Kings League: farà parte dei Boomers di Fedez.

Gran colpo da parte dei Boomers per il proseguo della Kings League cominciata a febbraio e fin qui arrivata a due giornate. Lo Faso raggiunge così nomi noti come Cacia, Nainggolan, Perotti e Caputo, mentre Viviano ha subito un brutto infortunio che lo costringerà a saltare il resto del torneo 2025 dopo aver disputato la prima partita in maglia Caesar.

Lo Faso è stato annunciato dai Boomers di Fedez come Wild Card e farà il suo debutto nella terza giornata di Kings League contro gli Alpak, in una partita tra due squadre fin qui deludenti (un punto per gli Alpak, nessuno per i Boomers).