Parte la Kings League, la prima edizione nel 2025 con dodici squadre partecipanti: tra i presidenti anche Luca Campolunghi, Frenezy ed Er Faina.

2025 fa rima con Kings League Italia. Dopo la Kings League originale in Spagna, quella in America del Sud e il Mondiale, a cui ha partecipato anche il team Stallions di Blur, è tempo del torneo italiano.

Dodici squadre in gioco, con presidenti alcuni dei content creator più seguiti dai giovani italiani (ma non solo), si contendono la prima edizione della Kings League Italia al via nel 2025.