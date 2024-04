Sassuolo-Milan dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

A cavallo delle due sfide con la Roma, il Milan sfida il Sassuolo al Mapei: neroverdi a caccia di punti salvezza.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

È quasi un testacoda, per certi versi sorprendente. La domenica della 32esima giornata di Serie A offre il confronto fra Sassuolo e Milan, avversarie al Mapei Stadium.

Quello fra neroverdi e rossoneri è il remake del match che, due anni fa, consegnò il titolo alla squadra di Pioli. Oggi, invece, la situazione è diversa: il Milan arriva in Emilia per blindare il secondo posto e potersi concentrare al meglio sul percorso in Europa, con la gara di ritorno contro la Roma sullo sfondo.

Quella di Ballardini, invece, è una squadra profondamente invischiata nella lotta per non retrocedere, con un margine d’errore praticamente nullo in questo finale di stagione.

L'articolo prosegue qui sotto

All’andata finì 1-0 per il Milan a San Siro.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.