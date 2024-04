Roma-Milan 2-1, cronaca, tabellino e voti: Mancini e Dybala trascinano la 'Lupa' in semifinale

La Roma vince anche il ritorno dei quarti di Europa League: Mancini e Dybala puniscono il Milan, a segno con Gabbia. Espulso Celik, k.o. Lukaku.

Due su due nel confronto tutto italiano per la Roma che, dopo l'andata, fa suo anche il ritorno: giallorossi in semifinale di Europa League, dove affronteranno il Bayer Leverkusen campione di Germania. Milan eliminato, a quattro giorni dal derby meneghino che potrebbe assegnare lo Scudetto all'Inter.

Bastano dodici minuti ai giallorossi per sbloccare il risultato: a pensarci è il match-winner dell'andata, Mancini, che esulta dedicando il goal a Mattia Giani, 26enne calciatore scomparso nella giornata di lunedì.

La reazione rossonera è nella traversa stampata da Loftus-Cheek, pura illusione che anticipa la doccia gelata del raddoppio avversario: Dybala incastona una gemma lì dove Maignan non può arrivare, facendo esplodere un Olimpico strapieno.

La gioia della Roma è però macchiata dall'infortunio rimediato da Lukaku, costretto ad abbandonare il campo, e dal rosso diretto mostrato a Celik, punito per un duro intervento da dietro sul tallone ai danni di Leao. L'inferiorità numerica costringe De Rossi a prendere provvedimenti: fuori Dybala, dentro Llorente per una maggiore copertura difensiva.

L'uomo in più dovrebbe favorire il Milan, che invece rischia di subire addirittura il tris: Gabbia non perfetto su Abraham, che spara alto da pochi passi. Pioli getta nella mischia anche Florenzi, accolto con una bordata di fischi dai suoi vecchi tifosi, ma la tanto attesa scossa non si verifica.

Nemmeno il goal di Gabbia rende rovente un finale di pura gestione per la 'Lupa', ancora una volta tra le migliori quattro squadre dell'Europa League.